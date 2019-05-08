港股直擊 即巿股評

美國向中國貨加徵關稅迫在眉睫，貿易戰勢對金融市場造成恐慌，隔晚美股急跌，港股ADR預示今早恒指低開逾四百點。

美國貿易代表萊特希澤周一收市後表示，美國將於美東時間周五凌晨零時1分，提高進口中國貨品的關稅。儘管中國證實副總理劉鶴仍會赴美談判，卻不能挽回投資者信心，拖累美股連續第二日下滑，道指一度急插648點，收市仍跌473點或1.79%，報25965點，失守26000點心理關口，單日跌幅為1月3日以來最大；標指挫1.65%，收報2884點；科技股表現較差，納指試過瀉2.76%，收市仍跌1.96%，報7963點。

較受中美貿易關係影響的Caterpillar和蘋果，分別跌2.26%和2.7%，波音挫3.9%，1月份以來首次跌破200天移動平均線。瑞銀報告指出，中美貿易問題可能令標指上下大幅波動20%。至於反映投資者恐慌情緒的美股波動指數(VIX)曾急飆41%，收市仍漲25%，報19.32點。

投資者擔心中美貿易戰會影響需求，油價大跌，布蘭特期油挫1.9%，收報每桶69.88美元；紐約期油跌1.4%，收報61.4美元。

另外，「新債王」岡拉克稱，聯儲局現時行動變幻莫測，很難估計貨幣政策走向，他以「液態政策」(policy fluid)來形容鮑威爾領導的聯儲局，認為對方自2018年10月以來已數次改變政策，政策易變，意味任何事情都可能在毫無預警之下發生。

那邊廂，歐盟委員會將2019年德國GDP增速預期降至0.5%，此前預期為1.1%，並警告歐羅區經濟前景面臨風險，且認為德國經濟的復甦耗費時間將長於預期。歐盟又將歐羅區2019年GDP增速由1.3%下調至1.2%。

ADR港股比例指數報28923，較周二恒指收市低440點或1.52%。夜市恒指期貨收報28668點，跌438點，較上日恒指低水695點。經過周一大跌近3%後，恒指昨日收報29363點，升153點或0.52%。技術上留意恒指周一低位28956能否守住，較重要支持參考100天線約28070點附近水平。

焦點股份

中國海外(00688)：公布4月合約物業銷售金額約301.9億元，按年增長49.8%；今年首4個月，累計合約物業銷售約1097.27億元，按年增長27.6%。

統一企業(00220)公布，截至3月底止，首季稅後利潤3.8億元人民幣，按年增長48%。

中國恒大(03333)：公布4月合約銷售金額約584.1億元人民幣，按年增15.9%。

裕元集團(00551)：公布出售Texas Clothing Holding Corp.(TCHC)已發行股本，料所得款項淨額約1.06億美元(約8.27億港元)，將用作一般營運資金。

中國光大水務(01857)：今日首日掛牌，上市前股價在暗盤市場向下。輝立交易場資料顯示，光大水務開報2.99元，收報2.96元，較招股價2.99元，跌0.03元或1%。

港交所(00388)及中芯國際(00981)今日公布第一季業績。