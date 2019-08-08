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美國總統特朗普在中美新一輪高級別經貿磋商舉行前忽然變臉，拖累亞股急瀉。然而，美市周一裂口低開後即顯著反彈，三大指數收市跌幅僅0.25%至0.5%，羅素2000指數更倒升，這固然可視為美股獨強，亦或多或少顯示市場預期總統經常轉軚，發難只是談判策略；何況，中方未有強硬回應，加上當天已傳國務院副總理劉鶴仍會成行。

內地股市昨天高開後反覆，直到確認劉鶴周四率團訪美後即明顯抽升，滬指收報2926點，進賬19點。更受國際投資者注視的滬深300指數收報3720點，漲36點(0.98%)。恒指也隨之反彈0.52%收市，徘徊50天線水平。

A股周一受加徵關稅的消息拖累，再現千股跌停(股價下挫10%)，由於2015年至2016年熊市期間曾多次出現類似情況，惹來不少議論，但值得留意的是，上一次千股跌停其實在去年10月滬指接近谷底之時，因而未宜以此作為熊市警號。

市場聚焦貿戰重臨這利淡消息上，可能忽略了A股的基本利好因素。今次A股牛市的重要推動力是外資加倉，儘管4月外資有流走跡象，惟相信多屬套利沽盤(證明他們之前入市是早着先鞭！)。「入摩」納入因子5月底將由5%提升至10%，並加入創業板股份，估計A股仍會繼續吸引外資湧入。

中國首季各項經濟數據呈現好轉，令增長放緩的憂慮稍為降溫，本周將公布進出口、通脹、M2及社會融資等數據，如果維持向好勢頭，足以成為A股的強心針。當然，中美貿易糾紛始終是最大變數，一旦「開戰」，對內地經濟必帶來打擊，惟據多家大行預測，談判即使破裂，僅會拖低A股10%至20%。

此外，因應業績期完結，滬深交易所分別發布兩市企業整體業績報告，滬市企業總收入按年增長11%，淨利潤倒退4%。深市相對較差，總收入及利潤下降13.3%和22.9%，其中商譽減值合計1278億元人民幣，達總盈利兩成多。分析認為，去年A股公司盈利雖欠理想，但大型企業盈利穩固、企業更着重主業，非金融類營運較佳，加上現金分紅創歷史新高，有利支持實體經濟發展。

另一方面，特朗普周日在社交平台發文後，人行趕在A股重開前公布定向降準，縱使未對阻止股市下挫帶來太大幫助，市場解讀為中央還有很多「救市工具」，定向降準屬小試牛刀；至於昨天才確認劉鶴繼續赴美磋商，其冷靜處理與當年「暴力救市」大相逕庭。換句話說，內地應對外圍變化功力改善，政策因素不會像以往為股市增添壓力，並能發揮維穩作用。

滬指自年初以來曾漲近35%，4月底開始較大幅度調整，從高位回落11%，50天線雖失守，挫至今次升浪回調黃金比率50%水平具支持，「牛轉熊」言之尚早。附【圖】所見，滬深300指數累飆逾四成後回吐不足10%，觸及黃金比率38.2%已呈反彈，意味目前A股只是整固，長期升勢未受破壞。

信報投資研究部

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