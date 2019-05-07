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今日 20:52 港股直擊

新濠博亞娛樂首季淨收入跌25%

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新濠國際(00200)公布，其美國上市附屬新濠博亞娛樂第一季應佔淨收入1.17億元(美元‧下同)，按年減少25.03%，每股美國預託股份0.32元。

該公司稱，經評估目前的流動資金狀況和未來預期資本需求後，董事會決定宣派每股美國預託股份15.51仙的季度股息。

首季營運收入1.88億元，按年下跌14.97%；經調整物業EBITDA為4.07億元，上升1.24%。

期內，總營運收益13.62億元，按年增長3.72%，主要由於中場賭桌業務造好，以及去年6月開幕的摩珀斯帶動非博彩收益增加。

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