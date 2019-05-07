港股直擊 即巿股評

國務院副總理劉鶴落實訪美，加上隔晚美股急插後跌幅大縮，中港股市上日大跌後，今日齊反彈，恒指全日回升逾百五點，重上50天線(29316點)，但市場觀望中美貿易談判，成交縮至不足千億元。

恒指今早高開103點報29313，受惠A股回升推動，恒指一度升270點，高見29480點，惟50天線阻力大，加上A股曾轉跌，拖累港股下午曾倒跌53點，低見29156。不過，劉鶴落實周四訪美，進行第11輪經貿磋商，帶動中港股市齊止跌回升，恒指更重上50天線收市。恒指收報29363點，升153點或0.52%；國企指數收造11261，升27點或0.24%。

全日大市成交額969.08億元，比上日1372.59億元，減少29.4%。

港股今日下跌比例41%，上升比例59%，反映個股普遍跟大市向好。

即月期指收報29106，升136點，除息因素下低水257點，成交有21.82萬張。

A股昨日暴跌後今日反彈，上證指數收報2926，升0.69%；深成指揚1.63%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)升1.4%；友邦(01299)漲1.7%，合力撐起恒指91點；滙控(00005)升0.9%；主要出口產品去美國的創科(00669)，上日插8.4%後，今日反彈1.1%；地緣政治緊張，油價上升，中海油(00883)升3.1%，跑贏一眾藍籌股。

焦點板塊

內銀股：大摩降內銀盈利預測，同時降多隻內銀股評級及目標價，四大行全線下跌，工行(01398)跌0.5%；建行(00939)降0.6%；中行(03988)下滑1.1%，為包尾藍籌；農行(01288)降0.8%。至於郵儲行(01658)及重農行(03618)也分別跌0.2和0.7%，但交行(03328)及招行(03968)分別升1.5%及0.9%。

藥業股：美國生化科技指數逆市跑出，收市更升0.84%，個別本港上市生化科技股亦向好。藥明生物(02269)升2.8%；基石藥業(02616)彈升5.1%；金斯瑞(01548)漲2.9%；康希諾生物(06185)漲2.1%；三生製藥(01530)漲2.9%；君實生物(01877)則升0.8%；藍籌中生製藥(01177)微升0.7%。

豬肉股：受中美貿易談判突生變影響，隔晚美國瘦豬肉期貨跌停，豬肉股大致下跌，中糧肉食(01610)挫3.4%；萬洲(00288)跌1.1%；雨潤食品(01068)跌2.2%；卜蜂(00043)無升跌；僅普甜食品(01699)乾升1.6%

焦點股份

哈爾濱電氣(01133)：通過母公司哈爾濱電氣集每股4.56元私有化方案，惟股價今日大幅波動，一度大跌28%，低見3.01元，之後由跌轉升，收造4.33元，漲3.3%，成交金額3.2億元。

中播控股(00471)：連插兩日後反彈，集團公布計劃進軍新能源和金融科技業務，股價一度高見0.088元，大升23.9%，收造0.08元，仍抽高12.7%，成交金額2210萬元。

兌吧(01753)：內地線上業務運營SaaS(軟件即服務)首日掛牌，開報5.7元屬全日低，之後走高，最高見6.39元，收報6.01元，較招股價6元，高1仙，成交額1.88億元。不計手續費，一手400股賺4元。