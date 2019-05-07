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騰訊(00700)將於5月15日公佈首季業績。申萬宏源(香港)發表報告，認為騰訊正走出穀底，將目標價由405元上調8.3%至438.6元，維持「增持」評級。

申萬宏源預計騰訊第一季度收入為900億元(人民幣.下同)，同比增長22.4%，non-GAAP淨利潤為197億元，同比增長7.4%。基於去年高基數效應以及缺乏遊戲新產品，預計一季度遊戲業務收入增長乏力。該行預期業績亮點集中在受益於小程式快速發展和廣告載入率上升的社交廣告業務以及高速增長的雲及支付業務。

考慮到下半年豐富的遊戲產品儲備，抵消短期內容投入使利潤率承壓的負面影響，維持今年每股盈利預測8.91元人民幣；將明年每股盈利預測由10.45元人民幣上調至10.54元人民幣，同比增長18.3%，將2021年每股盈利預測從12.63元人民幣上調至12.68元人民幣，同比增長20.3%。

申萬宏源預計騰訊首季毛利率為42.6%，預計2019全年毛利率為42.7%，低於2018年2.8個百分點。由於今年產品線上非自研類手遊比重加大，例如《完美世界》、《劍網3》、《地下城與勇士手游》等重磅產品均為授權發行，疊加騰訊音樂及騰訊視頻短期內容成本居高不下，我們預計VAS(增值服務)板塊毛利將呈下行趨勢。此外，2019年騰訊將不再享有備付金利息收入。為了減小此負面影響，騰訊在加速拓展財富管理業務，逐步降低補貼支出。

該行將2019年首季視作騰訊的業績底，認為向上拐點有望出現在2019年下半年。我們關注今年新遊戲的流水表現，以及射擊類遊戲的變現可能。

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