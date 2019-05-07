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今日 13:44 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】港股反彈乏力 50日線阻力大

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隔晚美股早段道指曾跌逾400點，其後中國代表團表示呢個星期嘅談判繼續，市場憧憬中美雙方仍有望喺周五美國向中國2000億美元關稅上調至25%之前，雙方仍有計傾，其後美股跌幅大大收窄，港股隔晚喺夜期同ADR都見回升，今朝亦順理成章高開。

恒指高開103點，報29313點，其後A股亦見反彈，恒指一度升270點，見過半日高位29480點，可惜50日線(29314點)未能企穩，其後升幅收窄，國指更半場倒跌。恒指中午報收29257點，升47點；國指半場則報收11225點，跌8點。

重磅股個別發展，騰訊(00700)早段曾升至378元，家下380元有阻力，半日跌0.2%，短線喺370元有些少支持，想買貨不妨等365元至370元。大笨象(00005)跟友邦(01299)表現唔錯，前者升0.3%，後者反彈1.4%。三桶油嘅中海油(00883)又嚟料，半日升2.7%，都係嗰句，石油股出晒名飄忽難炒，加上受油價影響甚大，完全博唔過。
喺中美貿易關係再度唔明朗嘅情況下，中資金融股自然較為疲弱，尤其內地券商股弱勢未改，普遍今日再跌逾1%。至於內銀股有大行調低投資評級跟目標價，內險股亦有啲腳軟，拖累大市表現。

不過醫藥股今日表現唔錯，阿Man今日喺其他媒體剛好推介咗中生製藥(01177)，其實阿Man一向都話醫藥股中長線投資係可以逢低吸納，尤其兩隻龍頭中生製藥同埋石藥(01093)，兩股都係靠得住嘅中長線投資對象。除咗呢兩隻龍頭，藥明生物(02269)亦係阿Man心水，股價半日升逾4%。

暫時港股喺中美貿易關係再度惡化嘅情況下，短線難以發圍，恒指50日線阻力唔少，未能企穩的話，港股走勢較弱。至於期指方面，就睇住29200點，短線亦成為阻力，今早上得到去亦係企唔穩。留意牛證街貨經過噚日恒指跌逾千點後仍未見減少，大戶鋸咗塊大牛扒後，未見好友退縮，反而牛證街貨仍見增加，小心大戶隨時借一個消息藉口，再震個市落去29000樓下殺牛。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

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