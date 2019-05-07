訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:22 港股直擊 香港財經

吳天海:港首季整體零售比去年弱很多

放大圖片

九倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海於股東會上表示，今年4個多月以來，市場大勢不及去年強，今年首季整體零售與去年同期相比弱很多、有所倒退，雖然旗下尖沙咀海港城仍跑贏大市，零售額尚有單位數增長，但大市放緩之下，始終都受到影響。銅鑼灣時代廣場業務希望能陸續改善，在競爭環境改變下，銅鑼灣整體市況表現較尖沙咀差，尖沙咀近一年多以來持續跑贏大市，而銅鑼灣則與大市走勢相若。

吳天海表示，除人民幣滙率走勢，利率也是影響盈利的其中一部分，早前利率輕微上升後近期已較穩定，但仍比去年首季為高，加上中美摩擦的局面又再模糊，會持續多久及對消費、經濟的影響程度難料。九置首季業務仍有增長，但無法承諾餘下三季的表現。

有股東問及派息比率僅65%，餘下35%資金的用途，吳天海稱，短期會先用於減債，並會尋找新投資機遇，希望物色新的大型投資，規模以十數億元計的中心區項目，但可遇不可求，市場競爭好大，回報不達標便沒有繼續叫價。會德豐(00020)銷售的商場規模較細，並不適合九置的發展。

對於馬哥孛羅香港酒店及海洋中心的重建計劃，吳天海稱，兩個重建計劃均獲政府批准，會保留圖則，未有落實時間，因為就整體布局考慮，局部停業重建會對現有商場人流及租戶組合有影響，而商場競爭好大，擔心對手趁機搶走租戶，故要留待適當時候才進行。

他又指出，旗下港威豪庭聽濤閣改成寫字樓，總樓面36萬方呎，預期今年中落成，目前租務情況理想，今年未會帶來業績貢獻，佔海港城面積少於10%，影響不大。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。