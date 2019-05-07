港股直擊 即巿股評

隔晚美股急挫後喘穩，道指收市僅跌66點，惟投資者對中美貿易談判戒心大，港股今早曾彈270點後升幅大縮，50天線(29314點)得而復失，國企指數中午更倒跌收市。

恒指今早高開103點報29313，受惠A股上升推動，恒指一度升270點，高見29480點，惟50天線阻力大，大市升幅大縮至不足50點，國指中午更倒跌收市。恒指半日收報29257點，升47點或0.2%，大市成交額492.3億元。

國企指數半日收報11225，跌8點或0.07%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)下滑0.4%；工行(01398)降0.5%；中行(03988)走低0.8%；瑞聲(02018)為包尾藍籌，中午跌1.5%；友邦(01299)反彈1.4%；滙控(00005)升0.3%。主要出口產品去美國的創科(00669)，昨日插8.4%，中午反彈2.6%；地緣政治緊張，油價上升，中海油(00883)升2.7%，跑贏一眾藍籌股。

焦點板塊

內地券商股：昨日重挫後，個別仍弱勢未改，華泰(06886)為表現最弱國指成分股，中午跌1.5%；海通證券(06837)降0.2%；中國銀河(06881)走低1.3%；中信証券(06030)降1.4%；國泰君安(02611)下滑1.8%。

醫藥股：普遍造好，藥明生物(02269)揚4.2%；基石藥業(02616)彈升3.9%；金斯瑞(01548)漲3.6%；康希諾生物(06185)漲3.5%；藍籌中生製藥(01177)及石藥(01093)，半日分別升2%和1.5%。

焦點股份

哈爾濱電氣(01133)：今早突急瀉，一度大跌28%，低見3.01元，隨後跌幅收窄，半日造3.99元，僅跌4.8%，成交金額1.2億元。

勝獅貨櫃(00716)：售集裝箱業務，同時計劃派特別股息，股價卻先升後挫，開報1.51元，飆11.85%，之後升勢不保，中午倒跌5.2%，成交有5090萬元。

鐵江現貨(01029)：巴西淡水河谷旗下Brucutu再次停工，刺激鐵礦石價格上揚，連帶鐵貨亦炒上，一度高見0.174元，飆升10.1%，中午0.169元，仍炒高7%，成交金額672萬元。