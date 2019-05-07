港股直擊 即巿股評

噚日先揀咗隻恒指熊(59172)做即日鮮，雖然喺上半場完時見到恒指5分鐘SlowSTC(14,3)出現超買，但比較有可能入到場嘅應該係下晝1點50分，呢個時候恒指5分鐘SlowSTC(14,3)都係見超買位，以當時(59172)高低位做過$0.1/$0.098拉個中位數計，平均買入價就即係$0.098。

入咗(59172)兼揸到2點15分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)殺到落超賣位時，亦正好將(59172)完成day trade之時，呢個時候(59172)高低位$0.109/$0.106拉個中間數$0.1075作為賣出價嘅話，咁賺幅就有9.7%；即使遲多半個鐘先走，都仲有水位賺。

噚日睇恒指牛熊證街貨圖，見恒指急插得咁緊要，都估計向下繼續殺牛嘅機會率比較高，所以喺[下半part]再揀多隻恒指熊(59246)追跌，不過就等到3點45分打後，先見到恒指5分鐘SlowSTC(14,3)上到超買水平，好明顯呢個時間入市嘅話都預咗要過夜，或者甚至好似讀者SnowBB201902一樣，無入市。

喺[下半part]都有提過，見到恒指尾市時5分鐘圖SlowSTC(14,3)抽升至接近超買水平，預咗今日開市點都會再向上抽多一下， 將5分鐘圖SlowSTC(14,3)%K線同%D線都剷到上「9」字頭水平，跟手先至有機會再回，所以尾市入熊仔博今日再跌嘅可能要捱一陣價；但相反如果係噚日見大市急插而入牛證博反彈嘅話，就可能要一開就走。

今朝起身見日經跌200幾點，無事嘅，因為佢追返噚日休市而無跌到嗰啲點數啫；今朝恒指開升過百點，至依家10點5分，恒指升幅擴大至升214點，報29424點。開恒指5分鐘圖就見到條SlowSTC(14,3)由今朝開市到依家慢慢頂住上「9」字頭水平，博反彈嗰班固然高興，特別係28900至28999點最貼價嗰堆牛證(槓桿高嘛)，呢度有相當於1151張期指，當中有873張仲係新淨添；至於第二層28800至28899點嘅牛證都唔弱，有相當於969張期指，當中有成720張係新增。見到個市彈逾2XX點，再次體現「兒子生性病母倍感安慰」。

唯一無Check到嘅就係新上市嘅熊證到底可以新增到幾多層嘅街貨出嚟，事關如果係無貼價熊證上市嘅話，咁即係話就算個市想向上，都暫時未有誘因：上行無肉食嘛。而噚日所見恒指牛熊證街貨圖最貼價講緊係30000至30099點，心算都知呢part同現價隔幾條街；但今日再見原來有五層新增熊證上市，依家最貼價嘅落到去29500至29599點，而呢度有相當於379張期指。按依家10點13分恒指最高做過29460點計，相信29500至29599點嘅熊證都醒水走人。

睇返恒指日線圖，噚日恒指跌咗出保歷加通道底以外範圍，同時噚日保歷加通道口亦拓闊中，今日一日就將恒指托返入保歷加通道裏面，但保歷加通道口仍然繼續拓闊；唯一好少少嘅就係總算守得返條50天線(29318點)，同時亦叫做喺「下降通道」底彈反上去一下。按最正路嘅方向就應該市會升嘅方式去捱到星期五(5月10日)，睇吓佢哋談判成點；但問題就係上方熊證依家見就無乜貨...

市唔好玩就睇個股，再加埋依家咁嘅時勢，你見噚日領展(00823)喺一度跌過千點嘅日子竟然可以逆市創上市新高；今日就到電能(00006)接力咁款，就知啲錢鼠咗去避險。領展同電能都有Call，不過日線圖見佢都上到超買位，有啲Call唔落嘅感覺；再數落去就數到SPDR金ETF(02840)，可惜嘅係噚日SPDR金ETF一彈就彈上保歷加通道中軸($967.4175)，且又就嚟頂到上「下降通道」頂部位置，睇嚟遲咗一步啦。呢鋪大回小漲後相對靜止嘅格局，慢且都要等到星期五先至有新一輪走勢出現。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#