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今日 10:36 港股直擊 即巿股評

【異動股】計劃發A股 京城機電AH股齊飆

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京城機電(00187)計劃發A股，其AH股價今早齊飆，H股今早一度高見1.56元，炒高10.6%，新造1.51元，仍抽升7.1%，成交金額149萬元。

至於京城機電A股(600860.SH)，今早更漲停，新造7.8元人民幣，大升10%，成交有2199萬元人民幣。

集團公布，計劃向母公司京城機電控股，發行不多於8440萬股新A股，集資4.62億人民幣，資金用於償還債務、四型瓶智能化數控生產線建設項目以及氫能產品研發項目

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