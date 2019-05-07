金貓銀貓(01815)甫開曾飆22.4%，見1.04元，現升15.3%，成交額205萬元。
集團公布，以每股1.5元發行1億股，予金大福珠寶創辦人兼董事長及工蓋(01421)執行董事姚潤雄，較昨日收市價溢價約76.47%。
另外，金貓銀貓同時透過新員工持股計劃，發行約8429萬股供40名員工。
完成後，金貓銀貓控股股東中國白銀(00815)持股將降至40.39%擴大後發行股本，姚潤雄持股約8.08%。
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