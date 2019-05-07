即巿股評 港股直擊

上一期本欄文章提到買入窩輪後如錄得賬面利潤，應如何做轉倉操作。投資者在買入窩輪後，原本的價外證變成價內，價值也因而上漲，這時候投資者可考慮沽出原來面值較高的價內證，然後利用部份資金買入面值較低的價外證，這個轉倉操作一方面可以套出部份現金鎖定部分利潤，即使往後正股升跌都不受影響。另一方面，買入面值較低的價外證可保持較佳的槓桿並繼續追蹤股份的走勢。

以上週創出歷史新高的友邦(01299)為例，投資者如在3月底，友邦在約75元附近買入行使價78.9元的友邦購(23685)，當時屬於輕微價外證，窩輪價格約為0.2元，如持有至現在，以上週五0.475元的收市價計，已累積超過1倍的升幅，投資者可考慮沽出面值較高的友邦購(23685)，保留本金並利用部份利潤買入面值較低的價外友邦購(29957)，上周五收市價0.163元，投資者就可以收回原本買入的成本及部份利潤買入此價外證，以繼續捕捉友邦股價的變化。若股價回落，投資者套現出來的本金及利潤仍可袋袋平安，立於不敗之地；若股價繼續向上，價外證的槓桿效應亦比價內證為佳，一舉兩得。

事實上，這轉倉操作同樣可應用於買入正股後欲套現而又不希望放棄股份往後升幅的投資者。投資者可於正股錄得升幅後，沽出部分正股，並以部份所得資金買入相關的認購證。再以友邦為例，同樣地，投資者如在3月底，友邦在約75元附近買入2000股友邦股份，直至上周五收市價計有約1成的升幅，帳面上有約17000元的利潤，這時可考慮沽出股份並把利潤買入10萬股的友邦購(29957)，投資成本約為16300元，對沖值約為23%，相對於約2300股友邦股份，剛好跟原本買入的股份數量相若。此操作可先收回原本買入股份的成本，並可繼續利用認購證捕捉股份的變動，若股價下跌並跌低於原來的買入價75元，認購證變得沒價值，整個投資者組合亦不會有虧損，因為本金早已收回；若股價上升，投資者可繼續利有窩輪捕捉升勢，如該窩輪變得價內，投資者可考慮以上文的例子再轉倉至另一價外證繼續追縱股份的走勢。

投資者如希望運用這轉倉的操作，在選擇窩輪時亦同樣要留意本欄一直提到的行使價、到期日以及街貨的「選輪三部曲」，而在這轉倉操作中，投資者要平衡面值高低（以計算可套現的金額）、行使價及產品槓桿等條款，以選出最合適的選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk。