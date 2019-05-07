港股直擊 即巿股評

特朗普一則推文嚇窒全球股市，中美貿談前景蒙陰影。中國經貿團傳將訪美，隔晚美股跌幅明顯收窄，港股昨日瀉逾八百點後，今早有望高開逾二百點，A股重創後表現備受關注。

隔晚美股投資者避險情緒升溫，恐慌指數一度狂飆46%，創今年1月底以來最高水準。美股低開高走，道指跌幅一度逼近500點，最終收跌66點或0.25%，報26438點；標普500指數跌0.45%，報2932點。納指跌40點或0.5%，報8123點。蘋果跌1.5%，繼Spotify提起反壟斷訴訟後，歐盟將在未來幾周內對蘋果公司展開正式調查。亞馬遜及微軟均跌0.6%，Netflix跌1.6%，Facebook跌0.8%，

美國總統特朗普連續兩日在社交網站發文表示，美中兩國貿易談判進展緩慢，宣布由本周五開始，對總值2000億美元中國貨加徵關稅至25%，令中美貿易局勢變得緊張，引發全球金融市場動盪。

美國貿易代表萊特希澤與財長努欽表示，中國拒落實大部分早前協商好的承諾，是導致總統特朗普決定周五提高中國貨關稅的主因。據悉，國務院副總理劉鶴仍會在周四及周五出席美國首都華盛頓舉行的中美兩國貿易談判。

美國和伊朗之間的緊張關係加劇，提振油價。紐約期油升近1%報62.54美元/桶；布油收漲0.2%報70.98美元/桶。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.71元， 較本港上日收市高0.61元；騰訊(00700)ADR收報378.96元，高3.36元；國壽(02628)ADR收報21.23元，高0.28元。油價回升，中海油(00883)ADR收報13.77元，高0.29元；中石油(00857)ADR收報4.86元，高0.07元；中石化(00386)ADR收報5.93元，高0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.16元，高0.26元；聯通(00762)ADR收報9.22元，高0.13元；中電信(00728)ADR收報4.04元，高0.01元。

ADR港股比例指數報29481，較周一恒指收市高272點或0.92%。夜市期指收報29111點，升141點，較昨日恒指收市29209點，低水99點，成交31935張。港股昨日一度重創1125點，低見28956，午後外交部稱中方團隊正準備赴美貿易談判，令恒指跌幅進一步收窄，最終恒指收市報29209，跌871點或2.9%。A股長假後復市暴跌，上證指數收報2906，大跌5.6%；深成指更重創跌7.6%。

焦點板塊

內房股：多家公司公布4月銷售數據。萬科企業(02202)公布首4個月合同銷售金額2096.1億元(人民幣‧下同)，按年增長6.86%；雅居樂(03383)首4個月累計預售金額按年增加16.42%；世茂房地產(00813) 4月合約銷售額按年增86.3%。金地商置(00535)公布，4月合約銷售總額約46.04億元(人民幣‧下同)，按年增長1.26倍；合景泰富(01813)公布，4月預售額67.14億元人民幣，按年增加27.6%

焦點股份

勝獅貨櫃(00716)：公布以現金代價38億元人民幣，向中遠海運附屬出售啟東勝獅、青島太平、寧波太平、勝獅貨櫃管理(上海)及啟東太平全部股權。公司預期，將於出售事項錄得虧損約1500萬美元。

信利國際(00732)：公布4月營業額18.75億元，按年上升19.12%。

中電控股(00002)：今日公布首季售電量及第一期中期股息。