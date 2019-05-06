重要通告 港股直擊

美國總統特朗普計劃本周五對中國貨品調高關稅。匯聚科技(01729)公布，於本年4月，為避免額外關稅，更改將運往美國的產品的若干主要組件的供應來源地，使其遠離中國。就此而言，該集團已初步評估，目前2020財政年度，額外關稅將不會對其美國的業務產生重大不利影響。

另外，該公司亦於今年2月就其光纖電線組件產品，促使美國海關及邊境保衞局作出「原產國及標記裁定」。因此，未來光纖電線組件產品進口至美國時，即使其主要組件均採購自中國，惟光纖電線組件產品將不會被徵收額外關稅。