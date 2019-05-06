港股直擊 中國財經

美國突然計劃加徵中國進口貨關稅，恒指裂口低開739點，早段跌幅一度縮至697點，惟受A股跌幅擴大影響，港股愈跌愈急，一度重創1125點，低見28956，但低位有買盤支持，午後外交部稱中方團隊正準備赴美貿易談判，恒指重上兩萬九水平，最終恒指收市報29209，跌871點或2.9%。大市成交急增至1372.59億元，比上周五大增1.06倍。

北水流走達42.47億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

A股長假後復市暴跌，滬指插5.6%；深成指重挫7.6%。建行(00939)有5.53億元淨走；中行(03988)有3.44億元淨走；新華保險(01336)有4.95億元淨走；中金公司(03908)有6319萬元淨走。相反，工行(01398)有2.91億元淨入；平保(02318)有2.08億元淨買；太保(02601)有1335萬元淨買。

其他藍籌股方面，吉利(00175)全日錄6.02億元北水淨走，為最多內地淨走個股；神華(01088)有1.22億元淨走；騰訊(00700)有7435萬元淨沽。相反，美國業務佔比較重的萬洲(00288)急挫6.8%，但有6428萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)全日有1.9億元淨沽；環球醫療(02666)有7418萬元淨沽；中興(00763)有2259萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:平保、吉利、建行、騰訊、中行、新華保險、融創、太保、工行及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、新華保險、中興、環球醫療、吉利、融創、萬洲、中金公司、神華及建行。