港股直擊 即巿股評

美國特朗普突變臉，計劃本周五對中國貨品調高關稅，中港股市即嚇散，內地滬深兩市狂瀉，港股連升兩日後，今日一度大跌過千點，一舉跌穿10天(29771點)、20天(29890點)及50天線(29300點)，回補4月1日的上升裂口。

受美國突然計劃加徵關稅拖累，恒指裂口低開739點，報29342，開市已跌穿十天及廿天線，早段跌幅一度縮至697點，高見29384，惟受A股跌幅擴大影響，港股愈跌愈急，一度重創1125點，低見28956，但低位有買盤支持，大市跌幅縮至一千點內，兩萬九失而復得，午後外交部稱中方團隊正準備赴美貿易談判，令恒指跌幅進一步收窄，最終恒指收市報29209，跌871點或2.9%。

大市全日成交急增至1372.59億元，比上周五667.17億元，大增1.06倍。

國企指數報11233點，跌341點或2.95%。

全日港股下跌比例達92%，只有8%股份錄得升幅。

即月期指收報28970，瀉893點，低水240點，成交有23.57萬張。

A股長假後復市暴跌，上證指數收報2906，大跌5.6%；深成指更重創跌7.6%。

美國總統特朗普突然在Twitter推文，揚言將在星期五起，對來自中國2000億美元商品加徵關稅，從10%提高至25%。中國外交部發言人耿爽午後指出，中美貿易談判過往亦出現過多次美方威脅對中國貨加徵關稅的情況，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判。

藍籌股全軍覆沒。騰訊(00700)挫3.1%；友邦(01299)降3.6%；滙控(00005)跌2.3%；吉利(00175)挫7.1%；主要出口產品去美國的創科(00669)為包尾藍籌，全日插8.4%；美國業務佔比較重的萬洲(00288)，全日也挫6.8%；中移動(00941)僅跌0.5%，已是表現最叻恒指及國企指數成分股。

焦點板塊

航空股：中美貿易談判突轉差，觸發人民幣大跌，對人民幣波動十分敏感的內地航空股捱沽，南方航空(01055)大跌10.3%；國航(00753)重創10.2%，為包尾國指成分股；東航(00670)瀉8.1%；國泰(00293)亦受壓，收跌2.5%。

券商股：滬深兩市狂瀉，內地券商股全線下挫。海通證券(06837)插8.2%；華泰證券(06886)插8.1%；中國銀河(06881)重挫7.9%；中信証券(06030)急跌7%；光大證券(06178)挫7.1%；中金(03908)插8.5%；廣發証券(01776)挫7.6%；國泰君安(02611)跌6%。

金礦股：資金泊入黃金避險，金價重上1280美元關，金礦股大致逆市走高。山東黃金(01787)升4.2%；招金(01818)揚5.2%；SPDR金ETF(02840)也升0.9%；但紫金(02899)跌0.3%。

逆向ETF：港股大跌，逆向ETF有運行，較大成交的FI南方國指(07388)及FI南方恒指(07300)，收市分別升3.1%和3%，成交分別有2330萬和3.8億元。反向追蹤納斯達克100指數的FI華夏納一百(07331)升1.1%；反向追蹤美國標普500指數的XI未來標普(07322)則升1.3%。

焦點股份

潤東汽車(01365)：連跌四日累瀉63.8%的潤東汽車，今早曾挫一成，低見0.8元創上市新低，之後急彈，全日倒飆34.8%，成交額3650萬元。

富智康(02038)：上周五收市後發盈警，股價今日應聲下挫，午後跌幅擴大，最低見過1.16元，大跌14.7%，收造1.21元，仍插11%，成交金額1.3億元。

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