港股直擊 即巿股評

連跌四日、累瀉63.8%的潤東汽車(01365)，今早曾挫一成，低見0.8元創上市新低，之後急彈，暫時最多升44.9%，見1.29元，現升41.6%，成交額2630萬元。

集團上月初公布，擬向昆明彥恒出售合共56家汽車經銷店，並已簽訂意向書，估計涉及代價約34億元人民幣。完成後擬進一步發展汽車保險代理服務及汽車融資租賃以及相關諮詢服務業務。

股價其後一度升至3.4元，惟沽壓湧現，上周五(3日)之後呈下行。

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