即巿股評 港股直擊

我們這些老股民傳統上對5月股市特別有戒心，寧願留俾人賺，自己作壁上觀，尤其是用市寬及資金流指標閱讀大市，就知道近個多月港股內容質素持續惡化，強勢股沽壓明顯，指數向好只是假象。

原本大家已考慮到即使中美達成協議，市場亦傾向Sell on fact，今次侵侵玩反枱絕對係「黑天鵝」，亦反映美國本錢十足，首季GDP勁增3.2%，非農數據強勁，通脹偏低，納指創新高，美元偏強，之前對美債孳息曲線倒掛的憂慮亦退減。侵侵可以接受美股調整一下，重要是選擇時機顯示全球經濟一哥的統治力。

A股復市四腳朝天，上證指數插穿50天線，低見2876，14天RSI跌至29，為去年6月底以來最低，短期睇實100天線支持(目前處2834)。至於上證50走勢未太差，明顯跌穿50天線後跌幅正收窄。始終5月底還有三倍入摩題材，加上強政策頂住下行壓力，A股短期打回農曆新年前水平的可能性不大。

小注博國家隊入市，甚至特習通電話，留意南方A50牛(67727)，收回價13.28元，槓桿12.4倍，現報0.123元，跌41.7%。更保守的可留意南方A50牛(63367)，收回價12.68元，即2822短期再跌12%才打靶，槓桿比率8.1倍，今年11月22日最後交易，現報0.186元。政治市難測，輪證條款一定要選好，

羅崇博 (杜比)