即巿股評 港股直擊

「畀你估得倒，點算特朗普」，當全世界以為中美貿易談判終點在望，本來今個星期中國將出動過百人代表團赴美進行新一輪談判，最快雙方可於今個月內達成最後協議，特習會或可能發生，但係隔晚侵侵喺社交平台發功，突然反面不認人，抱怨談判進展過於緩慢，威脅對中國2000億美元中國商品已加徵嘅10%關稅，今個星期五起上調至25%。

中美貿易談判形勢急轉直下，侵侵咁樣落中國面，中國唔會咁輕易低頭，已表示原定今個星期赴美嘅計劃取消，拉隊離場，雙方暫時離開談判桌，投資市場平添波濤，一個帖文激起千重浪。恒指裂口低開739點後，跌幅雖然曾收窄至697點，見過半日高位29384點，可惜A股跌勢更凶猛，拖累恒指跌幅再度擴大，恒指失守50日線(29297點)，最多跌1125點，見28956點。恒指中午報收29086點，跌994點或3.3%；國指則跌418點或3.6%，報收11156點。A股跌得更加慘烈，半日大跌報收2918點，失守3000點，跌159點，跌幅半成。

藍籌股全軍覆沒，主板半日成交額已達789億元，沽壓唔嘢少，騰訊(00700)盤中低見370.2元，中午報收372.4元，跌4%，已拖低恒指123點。友邦(01299)及大笨象(00005)分別跌3.3%及2.5%，而四大內銀股跌幅由2.4%至3.2%。

除咗內銀股腳軟，內險股及內地券商股跌幅更大，平保(02318)跟國壽(02628)分別跌5.3%及7.6%；內地券商股跌幅更大，閒閒地跌逾8%，更有內地券商股跌幅超過一成。而中美貿易戰敏感股份沽壓更大，萬洲國際(00288)跌8.6%，係表現最差藍籌股，吉利汽車(00175)跌幅亦達7.5%，而曾經係中美之間嘅磨心中興通訊(00763)亦跌逾一成。除咗中興死死下，其他手機設備股亦係重災區，跌幅閒閒地超過6%。

另一個重創板塊係航空股，尤其內地飛機急墮，主要係人民幣大幅波動下挫，內地飛機梗係無運行，國航(00753)跌11.2%，喺國指成份股中包尾；而南航(01055)跟東航(00670)則分別跌9.6%及8.7%。國泰(00293)唔受人民幣重挫影響，但半日亦要跌3.1%。

港股已經幾個月未試過單日咁大跌幅，被欺壓咗幾個月嘅淡友，今日真係要多謝侵侵，不過侵侵行事飄忽，今日就口口聲聲威脅，但唔知邊日又挑起條筋，拎起個電話想同習大大吹水，話唔定吹多兩吹又話friend 番。所以呢幾日環球股市將會波濤洶湧，太多未知數，少做少錯，呢個時候都係睇定啲，未宜進取，至於有貨喺手未逃走，喺29000邊就無謂低位打靶，反而睇吓29000呢個位守唔守得住，話晒今日完全回補咗4月初遺下嘅上升裂口。回補裂口之後，只要守得住29000，話唔定侵侵一個帖文，市況又再度逆轉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)