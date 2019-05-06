港股直擊 即巿股評

中美貿易談判突生變，中港股市今早齊插，恒指今早一度大跌過千點，跌穿10天(29759點)、20天(29884點)及50天線(29297點)。

受美國突然計劃加徵關稅拖累，恒指裂口低開739點，報29342，開市已跌穿十天及廿天線，早段跌幅一度縮至697點，高見29384，惟受A股跌幅擴大影響，港股愈跌愈急，一度重創1125點，低見28956，但低位有買盤支持，大市跌幅縮至一千點內，中午暫守穩29000點收市。恒指半日收報29086，大跌994點或3.3%；國企指數中午收造11156，跌418點或3.62%。

大市半日成交金額急增至789.95億元，上周五半日成交只得352.92億元。

A股長假後復市大瀉，滬指半日插5.2%；深成指大跌6.2%。

美國總統特朗普突然在Twitter推文，揚言將在星期五起，對來自中國2000億美元商品加徵關稅，從10%提高至25%。

藍籌股全軍覆沒。騰訊(00700)挫4%；友邦(01299)降3.3%；滙控(00005)跌2.5%；吉利(00175)挫7.5%；美國業務佔比較重的萬洲(00288)，中午插8.6%，跑輸一眾藍籌；電能(00006)中午僅跌0.6%，已是表現最叻恒指成分股。

焦點板塊

航空股：中美貿易談判突轉差，觸發人民幣大跌，對人民幣波動十分敏感的內地航空股捱沽，南方航空(01055)大跌9.6%；國航(00753)重創11.2%，為包尾國指成分股；東航(00670)瀉8.7%；國泰(00293)亦受壓，半日跌3.1%。

券商股：滬深兩市大跌，內地券商股全線下挫。海通證券(06837)插9.7%；華泰證券(06886)插9.8%；中國銀河(06881)挫8.3%；中信証券(06030)挫8.6%；光大證券(06178)挫6.6%；中金(03908)插7.1%；廣發証券(01776)挫7.8%；國泰君安(02611)跌5.9%。

手機股：跌市重災區之一，瑞聲(02018)插7.9%；舜宇(02382)挫6.1%；高偉電子(01415)大跌9.2%；通達(00698)瀉7.1%；比亞迪電子(00285)挫6.7%；小米(01810)插7.8%；連5G股中興(00763)，半日也大跌10.4%。

金礦股：資金泊入黃金避險，金價重上1280美元關，金礦股大致逆市走高。山東黃金(01787)升4.7%；招金(01818)揚5.5%；SPDR金ETF(02840)也升1%；但紫金(02899)跌0.7%。

焦點股份

逆向ETF：港股大跌，逆向ETF有運行，較大成交的FI南方國指(07388)及FI南方恒指(07300)，中午分別升3.6%和3.4%，中午成交分別有1490萬和2.93億元。

中國自動化(00569)：股東提出私有化計劃，今早復牌後逆市攀升，一度高見1.31元，揚8.3%，中午收造1.25元，升3.3%，成交有168萬元。