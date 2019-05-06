港股直擊 即巿股評

上個星期五(5月3日)睇中咗隻吉利(00175)，仲喺[下半part]揀咗隻吉利Call(28482)，只係成個下晝吉利5分鐘圖上一係上到嚴重超買，一係就喺3點40分SlowSTC(14,3)%K線同%D線落返33至46水平。基於本身呢隻Call唔係非買不可，亦唔係見到勢強死命要追，所以臨收市前20分鐘兼未殺到落嚴重超賣(正確嚟講只係一條線落咗去超賣區，另一條線係未到嘅)，(28482)可以話係無靚位落場。

依家10點2分，趕頭趕命趕返公司，唔係有會要開，而係喺個市要跌成700幾點時，觀塘繞道先嚟巴士炒小巴，已經收到戰友Jack通水話塞車啦，變陣坐地鐵，只係地鐵本身要轉線之餘，落車後仲要死過去坐shuttle，咁先至可以返到公司，比起平時跳上巴士之後第四個站就落車，過返條橋就係公司樓下煩好多；更煩嘅係，恒指一下子咁向下打落去，牛熊證街貨圖下方首四層牛證全數死亡，29200至29299點變相係最貼價嘅牛證街貨，而呢度有530張期指，但相信手執牛證嘅見到今日個市咁插法，都會將貼價牛止蝕，一係就將牛證嘅收回價移後啲，一係就反手向熊證埋手。

比你你會點做？係咪覺得個市咁插法，應該都會停一停/作少少嘅技術反彈，所以就會選擇入牛證呢？呢個諗法無話你錯，作技術反彈亦都係人之常情；但當你見到恒指牛熊證街貨圖時，現價(10點16分報29265點)同下方牛證其實好近，且第三層29000至29099點呢度有1122張期指，係新嘅重貨區，同現價只係相差多265點時，仲會唔會有信心個市唔殺呢批重貨牛，而即時掉頭向上殺同現價差成800點嘅第一層熊證30000至30099點？

再睇埋恒指日線圖，上個星期五係威係勢咁升穿咗條「下降通道」嘅頂，今日又跌穿咗「下降通道」嘅底，就連條保歷加通道底(29439點)都無埋，50天線(29300點)亦已告失守，下方靠住嘅就得返條100天線(28025點)同250天線(28035點)；「咦？100天線今日走嚟升穿條250天線？發出『黃金交叉』訊號？」係呀，但有咩用？事實係個市已經炒咗落去，呢兩條線依家只係變成下一個支持水平，而穿保歷加通道底之後個市點都會走返入去，但唔係即日嘅事，可能過一兩日嘅事，同時再留心保歷加通道口拓闊，即係話依家連保歷加通道都比位個市行，就算個市要走返入保歷加通道裡面，都可以唔使「走咁遠」。

唔講咁多，恒指熊(59172)，收回價29748點，同現價有逾400點差距，槓桿比率約34.46倍夠做day trade。

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