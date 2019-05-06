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今日 10:48 港股直擊 即巿股評

恒指突瀉逾千點 二萬九關嚴峻

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特朗普突然發難，揚言本周五加徵關稅，中美貿談急逆轉，港股在10時半後跌幅進一步擴大，最新跌1073點，報29008，明顯失守50天線，成交已逾537億元。

國企指數跌436點報11138。

上證指數報2945，急跌133點或4.33%：深成指瀉半成。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)跌4.2%報371.6元。

平保(02318)急跌5.2%。

吉利(00175)大跌近8%。

領展(00823)上周五創新高，今日亦相對硬淨，一度無升跌，最新僅跌0.4%。

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