特朗普突然發難，揚言本周五加徵關稅，中美貿談急逆轉，港股在10時半後跌幅進一步擴大，最新跌1073點，報29008，明顯失守50天線，成交已逾537億元。
國企指數跌436點報11138。
上證指數報2945，急跌133點或4.33%：深成指瀉半成。
藍籌股全線向下，騰訊(00700)跌4.2%報371.6元。
平保(02318)急跌5.2%。
吉利(00175)大跌近8%。
領展(00823)上周五創新高，今日亦相對硬淨，一度無升跌，最新僅跌0.4%。
特朗普突然發難，揚言本周五加徵關稅，中美貿談急逆轉，港股在10時半後跌幅進一步擴大，最新跌1073點，報29008，明顯失守50天線，成交已逾537億元。
國企指數跌436點報11138。
上證指數報2945，急跌133點或4.33%：深成指瀉半成。
藍籌股全線向下，騰訊(00700)跌4.2%報371.6元。
平保(02318)急跌5.2%。
吉利(00175)大跌近8%。
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