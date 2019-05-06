即巿股評 港股直擊

中美第十輪高級別貿易磋商已於上周三在北京結束，據報道，中國副總理劉鶴本周三(5月8日)將率領超過100名官員的代表團回訪華盛頓繼續磋商。白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為：「當(中國)副總理劉鶴來到華盛頓就所有關鍵議題繼續磋商…下周完結前會有更清晰局面。」白宮發言人桑德斯評論北京貿易磋商結果表示，中美愈來愈接近達成貿易協議，下周磋商結束後，總統特朗普與中國國家主席習近平將決定何時會晤，敲定協議。

特朗普較早前亦指出，雙方很大機會能達成非常好的協議。然而，特朗普上周五(美國時間)在白宮接見斯洛伐克總理佩萊格里尼(Peter Pellegrini)提及中美貿易磋商時形容「進展良好，我可以甚至說非常好，我們拭目以待之後數周的發展，但我們接近達成非常具歷史意義的協議。」至此，特朗普就中美貿易磋商進程的評價非常正面，但他最後補充說「如果不能達成協議，我們亦無問題，甚至可能更好。」擺出一派並不在乎能否達成協議的態度。

有趣的是，先前已宣布競逐民主黨總統候選人的前副總統拜登(Joe Biden)在一個拉票活動上提到，中國不是美國的競爭對手；特朗普接受《霍士新聞》訪問時狠批拜登的講法「天真」兼且非常愚蠢，又重申中美兩國很大機會能夠達成非常好的貿易協議。必須指出，北京就中美第十輪貿易磋商發展的反應相當低調，官方並沒有太多評論，可能是中國在處理國際政經大事時都一向「謹言」，也可能顯示中美貿易協議仍存在關鍵分歧尚需洽商解決。

老徐始終相信，去年12月1日借阿根廷的G20峰會舉行「習特會」之後，顯見中美雙方都有意願去化解這場涉及總值2500億美元商品關稅、持續了9個多月(由去年7月6日美中互相就對方總值340億美元進口商品加徵關稅起計)的貿易戰，同時認為市場憧憬雙方達成協議的好消息已充分反映。

不過，恒指卻似乎仍未完全discount中美貿易磋商良好進展的消息，在踏入什麼Sell in May和「五窮」聲中，恒指上周四(5月2日，勞動節假後復市)就一口氣收復10天和20天線收市，翌日再升137點或0.46%，以30081點的全日最高水平、創4月17日以來高位收市。

5月1日【搏拳實錄】提到，老徐準備在short call(較早前沽岀5月份29800點期指call，收取356點期權金)的基礎上，再揀位買put博一餐大茶飯。老徐上周四亦急不及待以390點期權金，買入5月行使價29400點期指put，熟料剛開盤便要坐艇。

不過，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數在4月30日已跌至38.8%，統計顯示，強勢股指數明顯升穿40%，通常預示恒指會有較顯著升幅；反過來說，強指跌穿40%，代表恒指短線升幅有限。老徐估計，恒指上周收復10天和20天線，有機會只是超賣反彈(中線和短線市寬在勞動假期前夕都已跌至接近本身的支持區頂)，短期難以大升。

老徐