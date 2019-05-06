港股直擊 即巿股評

中美貿談急轉向，特朗普突然在Twitter推文，批評與中國的貿易談判進展太緩慢，揚言在本周五起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%。港股今早大插逾700點，A股長假後復市亦急跌。

恒指低開739點，報29342，之後跌幅曾收窄至697點，報29384；不過之後A股跌幅擴大拖累下，恒指在10時前跌勢轉急，暫時見最多跌800點，低見29280點，跌穿50天線(約29301點)水平。截至10時正，恒指急跌780點，報29301點。

國企指數跌幅略較恒指為大，最新插318點，報11257，跌幅達2.7%。

上證指數失守3000點水平，最新報2964，跌114點或3.7%；深成指瀉4.2%。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)低開3.8%，報373元，最新跌3.3%，報375元。

其他主要科技類股份捱沽，舜宇(02382)曾插逾6%；現挫近半成；瑞聲(02018)挫5.8%。

滙控(00005)季績勝預期，上周五領漲大市，最新要跌2.1%，報68.25元。

A股急跌拖累內險股及券商股，平保(02318)插近4%；國壽(02628)插逾半成；海通證券(06837)瀉逾7%。

港交所(00388)亦跑輸，跌3.5%，報268.6元。

原本憧憬受惠中美貿談可以達成協議的豬肉股萬洲(00288)，股價今早低開11.7%，報8元，最新跌5.5%。