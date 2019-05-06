中美貿易戰再度升温，資金泊入黃金避險，金價重上1280美元關，推動金礦股逆市走高。
山東黃金(01787)為表現最醒的金礦股，一度高見17.6元，飆6.4%，現造17.5元，仍揚5.8%，成交金額1020萬元。
至於紫金(02899)也升1%；招金(01818)揚4.2%；SPDR金ETF(02840)也升1%。
受避險推動，金價今早一度高見1285.86美元，升0.53%，新造1283.35美元，仍漲0.3%。
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