港股直擊 即巿股評

中美貿談急轉向，特朗普突然在Twitter推文，揚言在本周五起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，批評與中國的貿易談判進展太緩慢。港股今早大幅裂口低開。

恒指低開739點報29342，跌幅2.46%；國企指數低開292點報11282。

騰訊(00700)低開3.8%報373元。

滙控(00005)低開1.7%報68.5元。

港交所(00388)低開4%報267.2元。

萬洲(00288)低開11.7%報8元。