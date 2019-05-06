中美貿談急轉向，特朗普突然在Twitter推文，揚言在本周五起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，批評與中國的貿易談判進展太緩慢。港股今早大幅裂口低開。
恒指低開739點報29342，跌幅2.46%；國企指數低開292點報11282。
騰訊(00700)低開3.8%報373元。
滙控(00005)低開1.7%報68.5元。
港交所(00388)低開4%報267.2元。
萬洲(00288)低開11.7%報8元。
中美貿談急轉向，特朗普突然在Twitter推文，揚言在本周五起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，批評與中國的貿易談判進展太緩慢。港股今早大幅裂口低開。
恒指低開739點報29342，跌幅2.46%；國企指數低開292點報11282。
騰訊(00700)低開3.8%報373元。
滙控(00005)低開1.7%報68.5元。
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