港股直擊 即巿股評

特朗普突然反枱，中美貿易會談面臨破裂，港股今早勢大幅低開，投資者宜留意A股復市表現以及中方對特朗普揚言加徵關稅之反應。

正當全球期待中美貿易談判本周有望達成協議，一直宣稱談判進展良好的美國總統特朗普，於美國時間周日早上（香港今日凌晨）突然在Twitter推文，向中國發難，揚言在本周五（5月10日）起把目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，將提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品開刀，短期內加徵25%關稅。特朗普更批評與中國的貿易談判進展太緩慢，話中方意圖再談判，但美方認為不可行。至於原定本周由中國國務院副總理劉鶴前往華盛頓舉行新一輪貿易談判，亦頓時蒙上陰影，CNBC報道稱劉鶴可能取消赴美，惟消息暫時未經證實。

特朗普還表示，中國在過去10個月所支付的關稅，「是我們（美國）取得巨大經濟成果的部分原因」，重申這些關稅對美國的產品成本影響不大，主要是由中國來承擔。

受消息拖累，美股指數期貨今早急跌，道指期貨一度瀉逾五百點，最新報26034，跌465點或1.75%；納指期貨更插2%報7703點。至於上周五美股三大指數則全線造好，美國職位增長遠勝預期，失業率也跌至近半世紀低位，道指收市漲197點或0.75%，報26504點；標指上揚0.96%，收報2945點，逼近收市歷史新高；納指連升六周，並且再創收市新高，高收1.58%，以緊貼全日高位報8164點。全周累計，道指跌0.15%，標指漲0.19%，納指升0.22%。

恒指上周五以全日最高位收市，報30081點，升137點或0.5%，為4月17日以來收市高，五月開局兩日累漲382點或1.3%。總結全周4個交易日，恒指升476點或1.6%。受特朗普突然「反枱」拖累，美國指數期貨急跌，人民幣滙價向下。港股今早勢裂口低開，恒指初步支持參考50天線約29320點附近。內地五一黃金周結束，A股今早復市，「滬深港通」雙向交易亦恢復。

焦點股份

融創中國(01918)：公布4月份實現合同銷售金額約391.2億元人民幣，同比增長11%。

時代中國(01233)：今年首4個月累計合同銷售金額約191.5億元人民幣，按年升21.75%。

富智康(02038)：預料今年上半年錄得的綜合淨虧損減少。公司預期，首季綜合淨虧損約6900萬元美元，將較2018年第一季淨虧損1.26億元大幅減少。