今日 18:20
港股直擊
重要通告
浙江滬杭甬(00576)公布，截至3月底止，首季純利10.31億元(人民幣‧下同)，按年升25.4%，每股盈利23.73分。
期內，收益升1.6%，至22.92億元。
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