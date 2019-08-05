即巿股評 港股直擊

中國龍工(03339)主要從事製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，為內地五大工程機械生產商之一。受惠產品更新換代，去年內地工程機械行業踏入復甦期，集團亦取得佳績。

截至2018年12月底止，集團全年純利同比上升9.4%至11.4億元人民幣，營業額則升32%至118.7億元人民幣，毛利則增13.9%至27.25億元人民幣。同期毛利率減少3.6個百分點至23.0%，主因鋼材、輪胎等原材料價格上漲，以及部分產品因升級換代提升產品品質，導致總體成本上升。不過，由於鋼材價格有所回落，可望紓緩成本壓力，預料今年毛利率保持平穩。

受內地政策推動，基礎設施投資穩步回升，帶動各產品銷售錄得強勁增長。龍工旗下以輪式裝載機為主軸，該產品去年銷售收入增加28%至61.54億元人民幣，佔比約52%；ZL50系列產生的收益增加32%至54.4億元人民幣；ZL30系列產生的收益增加17%至4.39億元人民幣；迷你輪式裝載機產生的收益增加9.8%至2.24億元人民幣。

近年挖掘機較受市場歡迎，並廣泛應用於各種基礎設施工程。挖掘機銷售收入急增59%至21.11億元人民幣，佔比約18%。集團將加快為挖掘機產品升級，以滿足客戶需求，同時可令產品更具競爭力。

預測市盈率不足7倍

隨著內地加大對基建的投資，以穩定整體經濟增長，加上行業進入更新替代，市場對工程機械需求持續，行業景氣有望延續。集團將鞏固核心產品的領先地位，同時擴大挖掘機業務，提升其市場份額，另加大叉車項目的投入與產品開發力度，以擴大市場銷量及其影響力。

集團去年業績表現遠較同業為佳，內地宏觀政策基調亦較去年寬鬆，行業前景可看高一線。龍工現價估值不高，今年預測市盈率僅6.6倍，較過去5年平均值約12.9倍低近一半；加上股息率達8.4厘，現價值博率甚高。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國龍工2019、2020及2021年每股盈利為0.340、0.348及0.357元人民幣，給予12個月目標價3.0港元，相當於今年預測市盈率7.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理