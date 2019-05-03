港股直擊 即巿股評

美國減息預期降溫，隔晚美股連跌兩日，不過港股則連續兩日低開高走，今日挫逾200點後拗腰，收逾兩周高，但成交續創近3個月低。

恒指低開125點，開市後反覆挫265點，見29678點全日低，曾穿廿天線(29911點)和十天線(29862點)滙聚區，之後拗腰，半日收市前倒升2點，中午跌6點，午後走高，返三萬關，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報30081點，升137點或0.5%，為4月17日以來收市高，五月開局兩日累漲382點或1.3%。大市今日上升股份比例為52%；下跌股份比例為48%。

總結全周4個交易日，恒指升476點或1.6%。

國企指數報11575點，升18點或0.2%。全周埋單升64點或0.6%。

大市成交額持續縮減，今日成交額667.17億元，續創2月4日以來新低。下周一(6日)A股復市，「滬深港通」雙向交易亦恢復。

美國道指期貨最新升76點，報26341。美國今晚將公布上月非農就業數據。

藍籌股方面，滙控(00005)首季業績勝預期，獲高盛升目標價，股價升2.1%領漲大市；恒生(00011)派第一次中期息每股1.4元，股價飆4%；友邦(01299)昨日急升後，今日再創新高，收市升0.2%；港交所(00388)升0.5%；領展(00823)創新高，收市升1%。相反，騰訊(00700)跌0.9%；隔晚外圍油價受壓，中海油(00883)挫1.6%。

焦點板塊

出口股：美國白宮發言人稱，下周中美經貿磋商之後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。多隻貿易或美國業績佔比較重股份造好，創科(00669)創新高，收市升4.3%，為表現最好藍籌：申洲(02313)升2.3%；互太紡織(01382)升4.2%；敏華(01999)升3.7%；維珍妮(02199)升1.8%。個別航運股亦走高，太平洋航運(02343)升1.3%；中遠海控(01919)升0.8%；中遠海能(01138)升1.8%；東方海外(00316)升1.6%。

汽車股：今早終於喘穩，吉利(00175)八連跌後，回升1.2%；北汽(01958)彈升4.2%；廣汽(02238)升1.8%；長汽(02333)升0.3%；東風(00489)升0.4％。不過昨日急升的廣匯寶信(01293)吐9.4%；潤東汽車(01365)本周連跌四個交易日，累瀉63.8%。

物業管理股：多股維持強勢，碧桂園服務(06098)創新高，收市升1.7%；佳兆業物業(02168)創新高，收市升3.4%；永升生活(01995)升4.4%；雅生活(03319)和新城悅(01755)升約2%；奧園健康(03662)升3.4% 。

食品及飲料製造商：多股尋頂，蒙牛(02319)、維他奶(00345)和澳優乳業(01717)創上市新高，當中蒙牛全周累升8.5%為藍籌升幅王；蒙牛旗下現代牧業(01117)升2.5%；日清食品(01475)升3.6%；中國食品(00506)升3.9%；中糧肉食(01610)升1.5%；稻香(00573)升2.5%。

焦點股份

特步國際(01368)：收市飆8.6%，成交額1.77億元。集團以現金2.6億美元(約20.28億港元)，收購E-Land Footwear全部股權。E-Land主要營運K-Swiss、Palladium及Supra，以及PLDM及KR3W等品牌。

富智康(02038)：整固後今日落鑊，收市飆18.3%，成交2億元。鴻海董事長郭台銘日前進行訪美會談，白宮發言人桑德斯指出，較早時間郭台銘曾與美國總統特朗普會面，兩人並無討論支持郭台銘參選台灣總統的話題。

金誠控股(01462)：主席及控股股東韋杰近日失聯，傳涉於內地非法集資，另外韋杰所持的54.5%已抵押金誠股份已屆違約，最新黃金定已辭任執行董事和CFO等職務。股價今日續下挫，收市插兩成，成交額1.12億元。

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