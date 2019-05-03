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滙控(00005)首季度營運收入及支出表現均優於預期，令列賬基準和經調整後，收入增長均高於開支，集團財務董事邵偉信(Ewen Stevenson)於電話會議上表示，未來仍要繼續嚴控成本，但不預期要大手裁員，他更特別提到，個別地區如亞洲和香港，收入動力仍然不俗，未來人手需求或會增加，至於其他動力較遜地區，人手增幅會相對平穩(moderately)，整體而言，希望年內集團員工數目持平，首季度更已經較去年底增加。

要嚴控成本，滙控將繼續投放資源精簡流程和推行數碼化等。邵偉信透露，今年首季度相關投資開支約為10億美元，預算全年為50億美元，較2017年度和2018年度的37億美元和41億美元高。但他強調，首季度經調整收入增長快過開支，對集團年內收入相對開支增幅比(jaws)為正數仍有信心。

今年首3個月，滙控淨息差按年及按季分別收窄，邵偉信解釋，部分因為香港不少存戶由較低息的活期存款，轉到較高息的如定期存款，令資金成本上升，而期內港元拆息(HIBOR)回軟亦不利淨息差表現，但HIBOR於第二季有所回升，相信會利好集團整體淨息差。

滙控表示，會在年中宣布新一輪回購計劃內容，邵偉信強調，現階段不欲對相關規模作出揣測，希望觀察第二季度財務表現再落實，單計首季度而言，內生動力以助普通股權一級資本比率提升0.3個百分點至14.3%，集團有能力維持以回購抵消以股代息的攤薄效應。