港股直擊 即巿股評

摩根士丹利發表中國工業股報告指，中國的首季海外新訂單呈現復甦，按年增長20%，主要得益於中美貿易磨擦紓緩、強勁的國內基建投資，以及4月底舉行的「一帶一路」高峰論壇提振信心，對內地主要的基建承造商看法正面。

大摩認為，中交建(01800)的海外業務比重較高，料較能受惠，維持中交建、中國機械工程(01829)、中鐵建(01186)及中鐵(00390)「增持」評級，目標價分別為10.2元、5.9元、11.6元及8.5元。

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