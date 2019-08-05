即巿股評 港股直擊

讀者葉小姐問：「想問一下佳兆業集團(01638)的前景，本人3.7元入了貨。應先離場，還是繼續持有呢？謝謝解答。」(周五收報3.34元)

沈慶洪 騰祺基金管理投資管理董事

「我們見到早前內房股有一段時間的炒作比較強，但近幾個星期，多隻股份的回調都比較急。內地第一季經濟表現好過預期，都是源於房產投資，並見到內地樓市有些微升溫跡象，中央隨即亦帶出「房子是用來住，不是用來炒」的訊息，引發大家擔心內地或會再有樓市調控措施出台，導致內房股股價出現調整。但我個人認為，內地不會有太緊的措施壓制樓市，以避免影響經濟，所以措施很大機會維持現狀。我相信內房股經過一輪調整後會穩定下來，佳兆業集團整體的銷售能夠維持。股價回調至現水平，可以留意50天線，約3.35元的水平能否發揮支持功能，因為股價近期都在此水平爭持。若確認失守才考慮止蝕離場，至於反彈目標價約3.7元，若屆時未能升穿亦可考慮離場。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「佳兆業去年實現合約銷售700.6億元人民幣，完成全年銷售目標。今年首季，集團合約銷售對比去年同期增加75.7%至138.4億元人民幣，繼續保持較為快速增長。作為大灣區重點布局的房企之一，未來集團相關項目資產仍較具潛力。股價走勢上，佳兆業於3月份上試4元阻力後回落至目前3.3元附近水平，技術上多條移動平均線出現交叉，反映目前價格具初步支持。建議投資者可暫時繼續持有，待股價重回買入價附近。」

羅崇博 信報首席分析員

「佳兆業扎根深圳，集中做舊城改造項目，公司復牌一年多，當年停牌始末頗複雜，現在『重生』得來不易，我關注是目前公司在內房股中，其基本因素是否具優勢及投資價值。利用EJFQ的大數據股票篩選，獲5個或以上分析員給予評級的內房股有31間，但佳兆業不在當中，某程度反映大行對此股有保留。表面上佳兆業往績市盈率只有6.5倍，股息率3.6厘，不過公司負債頗為嚴重，淨負債比率高達4倍，公司去年底發行的1億美元可換股債，息率達10.5%，可見籌資成本不輕。我認為投資在此股要承受比行業平均為高的潛在風險。技術走勢則尚算不俗，今年2月8日發出勢頭能量綠燈之後，股價累漲28.5%，近月回吐，暫時可持有，留意50天支持，小心若以大成交跌穿3.15元，走勢將明顯轉差。」

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