即巿股評 港股直擊

上月中借郭台銘宣布有意角逐台灣2020年總統之消息，富智康(02038)六日最多暴漲1.5倍，回落整固多天後，今日再見落鑊，午後最多升近一成四，高見1.31元，最新升12.2%報1.29元，成交1.13億元。

鴻海董事長郭台銘日前進行訪美會談，白宮發言人桑德斯指出，較早時間郭台銘曾與美國總統會面，兩人並無討論支持郭台銘參選台灣總統的話題。隨後郭台銘前往威斯康辛州，與州長埃弗斯舉行私人會面，主要商討關於在當地建廠規模等內容。

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