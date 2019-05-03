即巿股評 港股直擊

美股隔晚繼續回吐，港股同噚日一模一樣低開低走後拗腰向上，可能少咗A股阻頭阻勢，港股繼續喺10日線(29842點)及20日線(29900點)嘅滙聚區附近徘徊，30000點阻力仍大，不過呢恒指喺29600又頂得吓，期指29400亦同樣具定海神針作用。

恒指低開125點，開市後最多跌265點，再度失守兩條移動平均線，其後拗腰倒升，半日一度倒升2點，見過29946點半日高位。恒指中午報收29937點，微跌6點；國指則跌11點，報收11545點。半日成交額得番352.9億元，周末前夕預咗成交縮水。

今日大市焦點應該都係大笨象(00005)，雖然上半場派成績表前唔多精神，不過中午公布首季業績，除咗前盈利按年增長三成至62.13億美元，好過市場預期嘅中位數55.874億美元，相信午後開市將發力向上，變身小飛象，股價料向住70元，之前阿Man所訂嘅目標價挑戰，並有望帶動大市重返三萬大關。除咗稅前盈利優於預期之外，股本回報率(ROTE)亦按年增長2.2%至10.6%，相當接近集團訂下嘅2020年前ROTE達11%水平嘅目標。至於阿仔恒生(00011)獲大摩調升目標，半日升1.8%，中午宣布派第一次中期息，真正嘅有升有息。

由於中美貿易談判進展理想，更有消息指雙方最快可於下周五前達成協議，更有機會出現另一次嘅習特會，以落實貿易協議。因為呢個消息，唔少出口股今日乘機落鑊。創科實業(00669)、申洲(02313)、敏華(01999)等，升幅均超過2%。亦因為同一原因個別航運股亦有資金追捧，股價普遍升逾1%。

領展(00823)今日再創新高，半日再升0.3%，係另一隻令人期待變身紅底股嘅重磅股。雖然唔少人都望香港樓價可以回一回，甚至爆一爆煲提供上車機會，但樓價喺低息環境持續下高居不下，與其等樓價仆落去，不如長線投資陀地地產股對沖樓價，今日地產股又有唔錯表現。

阿Man提過佳兆業服務(02168)係估值較低嘅物管股，不負阿Man所望，今日股價升近4%表現突出，目前向住阿Man目標價12.5元出發，只要升勢保持，同埋股價企穩喺20日線上面，一於畀啲耐性坐貨等達標。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)