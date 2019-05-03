港股直擊 即巿股評

美國減息預期降溫，隔晚美股連跌兩日，港股今早曾挫逾200點，之後走勢好轉。

恒指低開125點，開市後反覆挫265點，見29678點半日低，曾穿廿天線(29900點)和十天線(29842點)滙聚區，之後拗腰，半日收市前倒升2點，見29946點半日高。恒指中午收報29937點，跌6點，大市成交額352.92億元。

國企指數報11545點，跌11點或0.1%。

藍籌股方面，友邦(01299)創新高後，半日吐0.1%；騰訊(00700)跌0.7%；工行(01398)跌0.5%；隔晚外圍油價受壓，中海油(00883)半日挫2%。相反，領展(00823)創新高，半日升0.4%；港交所(00388)升0.4%；中午宣派第一次中期息的恒生(00011)獲大摩升目標，半日升1.8%。

焦點板塊

出口股：美國白宮發言人稱，下周中美經貿磋商之後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。多隻貿易或美國業績佔比較重股份造好，創科實業(00669)升3%，為表現最好藍籌：申洲(02313)升2.6%；互太紡織(01382)升3.3%；敏華(01999)升2.2%；維珍妮(02199)升1%。個別航運股亦走高，太平洋航運(02343)升1.3%；中遠海控(01919)升1.1%；中遠海能(01138)升1%。

汽車股：今早終於喘穩，吉利(00175)八連跌後，半日回升1%；北汽(01958)升2.1%；廣汽(02238)升1.3%；長汽(02333)升0.3%。

焦點股份

滙豐控股(00005)：半日跌0.1%。集團中午公布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤62.13億美元，按年增長30.66%。首季經調整除稅前利潤63.5億美元，按年升9.48%。

特步國際(01368)：半日飆8.6%，成交額1.18億元。集團以現金2.6億美元(約20.28億港元)，收購E-Land Footwear全部股權。E-Land主要營運K-Swiss、Palladium及Supra，以及PLDM及KR3W等品牌。

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