港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)宣布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤62.13億元(美元‧下同)，按年增長30.66%，優於市場預期。該公司稱，將於年中時公布2019年的股份回購決定。

滙控指出，首季列賬基準除稅前利潤上升，反映零售銀行及財富管理業務因旗下零售銀行業務的資產負債增長及息差擴闊，令收入增加，以及工商金融業務旗下環球資金管理業務和信貸及貸款業務的增長。

首季，經調整除稅前利潤63.5億元，按年升9.48%，好過市場預期。每股盈利21美仙，增加40%，第一次普通股股息0.1美元。

期內，經調整收入144.06億元，按年增長9.17%，主要由於零售銀行及財富管理業務和工商金融業務的增長動力持續，特別是在亞洲。環球銀行及資本市場業務的收入上升，而環球私人銀行業務的收入則下跌。企業中心的收入亦錄得有利變動淨額。

經調整營業支出80.63億美元，按年增3.19%，主要來自零售銀行及財富管理業務和工商金融業務為推動業務增長所作的中短期投資，以及各項環球業務對電子銀行服務的持續投入，與表現掛鈎的酬勞支出亦增加1億美元。經調整收入增長率與支出增長率之差重返正數，達到6%。

經調整貸款減值及其他信貸風險準備5.85億美元，按年飆升2.44倍，其中工商金融業務的增幅尤為顯著，反映今年首季的撥備，而去年第一季則錄得撥回淨額。此外，首季企業中心的預期信貸損失撥回淨額減少。

滙控普通股權一級比率自去年底以來上升30個基點，達到14.3%。

滙控行政總裁范寧表示，滙控於2019年開局良好。特別是在環球經濟更趨不明朗的情況下，上述成績令人鼓舞，公司繼續專注執行去年6月訂定的策略，並會對環球經濟所呈現的風險保持警惕。由於經濟前景更趨不明朗，滙控正積極管理開支和投資，今後亦會繼續這樣做。