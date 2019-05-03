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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

中午反覆跌6點 盤中曾挫265點

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恒指低開125點，開市後反覆挫265點，見29678點半日低，曾穿廿天線(29900點)和十天線(29842點)滙聚區，之後拗腰，半日收市前倒升2點，見29946點半日高。恒指中午收報29937點，跌6點。

國企指數報11545點，跌11點或0.1%。

大市成交額352.92億元。

騰訊(00700)跌0.7%，半日成交額20.89億元居首。

即將公布季績的滙控(00005)和恒生(00011)個別走，分別跌0.1%和升1.8%。

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