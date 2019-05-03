即巿股評 港股直擊

今朝落好密嘅毛毛雨，上到巴士坐喺一個銀髮婆婆嘅隔離，佢同我講：「小姐，我比個膠袋你袋住把遮啦，唔係會整濕你個包包架。」(真係「包包」，OK)

我話：「唔使啦婆婆，本身有個遮袋係防水嘅。」

「唔緊要，反正我有多一個袋啫」

婆婆見我笑一笑再話「得架啦，唔該晒。」佢就繼續望窗，我心諗：到底我做咗啲咩好事，一早就遇到好人咁筍？

三個站之後我落車(係呀，我上車到落車只係需要三個站咋)，同佢講「拜拜婆婆」，佢亦都笑一笑咁同我講「拜拜，好聲行呀」，但願我老咗嘅時候都可以好似婆婆咁，有一頭順滑銀髮，帶住一個黑色頭箍，成為一個帶點少女味道嘅老人家。(黐孖根！我寫市架嘛，毫無感情可言嘅地方嚟架嘛，學咩人寫小品，輸錢無品就有，哈哈！)

依家10點11分，恒指今朝開市跌過百點後跌幅擴大，至依家跌緊248點，做緊29696點。承如噚日所講，恒指由始前嘅「平頂下降喇叭」變成一條「下降通道」，噚日粒燭就剛好係「下降通道」嘅頂部，同時10天線下跌20天線，發出「短期黃金交叉」訊號，呢兩個利淡訊號就將恒指今日推低之餘，仲將本來好地地、由低位向上彈緊、往中軸方向出發嘅SlowSTC(14,3)都要掉頭。唯一要留意嘅係，雖然保歷加通道口窄咗，但同時恒指波幅指數(VHSI)日線已經落到14呢個相對低嘅水平，而SlowSTC(14,3)亦今日見超賣反彈。邊個力量大啲，可以八掛吓恒指牛熊證街貨圖嘅。

又誠如噚日所講，噚日恒指一度升逾29900點樓上，叫做踩入29900至29999點熊證第一貼價範圍，本身有過千張期指街貨，今日再睇走咗四成，依家得返603張；至於下方嘅牛證，又多一層新增嘅，就係29600至29699點，呢度得21張咁大把，再落多一層，即係29500至29599點呢度就有378張。

依家10點21分，剛剛接過一個催出稿嘅In House PR電話(其實都無收你公司錢，都唔知你催乜)之後，恒指點數同頭先分別唔太大，做緊29731點，跌212點。用呢口價去計，如果個市由現價開始反彈268點嘅話，咁上方最貼價嘅熊證就會全數死亡；相反，現價下行多131點嘅話，咁下方最貼價嘅牛證就會死亡。我知期指張數係好大分別，就當比多100點個市向下行，加埋都只係食到399張期指，而呢個位置亦係會跌穿保歷加通道底(29532點)之外，所以如果想博個市下行殺落去嘅話，都只能短炒短到望住條保歷加通道底住人先；嫌短得滯或者你要應付啲奇怪PR嘅話，咁就由得佢先啦。

另外，噚日喺[下半part]有講過一隻殘到爆嘅吉利(00175)，今日當然隨市下行且暫見九連跌啦，保歷加通道開始見橫行嘅情況，同時日線SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙踩入嚴重超賣水平但仲未見低位反彈，所以可以比多少少時間佢。

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