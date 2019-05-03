美國聯儲局主席鮑威爾稱通脹轉弱僅屬暫時情況，市場對減息的憧憬降溫，拖累美股連續第二天下跌。港股昨日5月開局抽升245點後，今早甫開挫逾兩百點。
恒指低開125點，報29818，高見29840點後沽壓增加，截至10時13分，恒指跌265點，低見29678，失守10天線(約29828)及20天線(約29893)。
國企指數跌121點，報11435。
騰訊(00700)拖累大市，現跌1.7%，報384.8元。大和把騰訊評級由「買入」降至「跑贏大市」，但目標價由420元升至435元。
友邦(01299)昨日急升逾4%，今早高開0.9%，報84元，再創上市新高，現倒跌0.7%，報82.7元。高盛看好友邦中國業務推動新業務價值增長，將目標價上調至94元。
滙控(00005)今日公布首季業績，近期股價造好，今早回吐，曾跌1%，報67.55元。
恒生(00011)亦於今日公布派第一季股息，最新升1.3%，報207.2元，大摩最新上調目標價至245元，維持「增持」評級，認為前景正在改善中。
國際油價跌至一個月低位，中海油(00883)今早曾跌2.7%，報13.52元，見逾一個月低位，「三桶油」中暫時表現最差。