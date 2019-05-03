美聯儲主席鮑威爾稱通脹轉弱僅屬暫時情況，市場對減息的憧憬降溫，拖累美股連續第二天下跌。港股昨日5月開局抽升逾兩百點後，今早低開過百點。
恒指低開125點，報29818，國企指數低開73點，報11483。
騰訊(00700)低開1.1%，報387.2元。
友邦(01299)昨日急升逾4%，今早高開0.9%，報84元，再創上市新高。
滙控(00005)今日公布首季業績，今早低開0.5%，報67.9元。
蒙牛(02319)昨日急升5.7%，今早回吐，低開2.1%，報30元。
美聯儲主席鮑威爾稱通脹轉弱僅屬暫時情況，市場對減息的憧憬降溫，拖累美股連續第二天下跌。港股昨日5月開局抽升逾兩百點後，今早低開過百點。
恒指低開125點，報29818，國企指數低開73點，報11483。
騰訊(00700)低開1.1%，報387.2元。
友邦(01299)昨日急升逾4%，今早高開0.9%，報84元，再創上市新高。
滙控(00005)今日公布首季業績，今早低開0.5%，報67.9元。
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