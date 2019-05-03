港股直擊 即巿股評

美國減息預期受挫，拖累美股連跌兩日，外圍油價金價齊軟。港股昨日乾升245點後，今早料回軟。

道指曾挫249點，收市跌122點或0.46%；標普500指數跌0.21%；納指跌0.16%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報68.19元，較本港上日收市低6仙；騰訊(00700)ADR收報386.04元，低5.36元；國壽(02628)ADR收報22.15元，低0.15元；中海油(00883)ADR收報13.74元，低0.16元；中石油(00857)ADR收報4.85元，低5仙；中石化(00386)ADR收報5.92元，低8仙；中移動(00941)ADR收報74.12元，高0.12元；聯通(00762)ADR收報9.19元，低3仙；中電信(00728)ADR收報4.03元，低2仙。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周保持在23萬人，較預期差。另外，美國今晚將公布上月非農就業數據，有「小非農」之稱的4月ADP就業人數增加27.5萬，超出市場預期的17.7萬人。

貿易戰方面，美國白宮發言人稱，下周中美經貿磋商之後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。

美國周四起取消對伊朗原油制裁的豁免，市場憂油組或增產應對，紐約期油盤中曾插逾4%，收市仍挫2.8%；布蘭特期油跌2%，一度失守70大關。

聯儲局減息憧憬降溫，美國十年期債息曾抽升5個基點，高見2.55厘。同時美滙攀升，拖累金價下滑至去年12月底以來最低位，紐約6月期金收市跌12.2美元或1%，每盎斯報1272美元。

ADR港股比例指數報29762點，較昨日本港收市低181點。夜市期指收報29531點，跌127點，較昨日恒指收市低水413點。恒指昨收報29944點，升245點或0.8%，為4月23日以來收市高，不過大市成交額續創2月4日以來新低。今日或於十天線(29867點)和廿天線(29885點)滙聚爭持。

焦點板塊

濠賭股：昨日旅客湧入澳門，治安警統計至昨晚10時，約有61萬人次經各口岸出入境澳門，大三巴昨日更實施人潮管制。治安原先預計「五一」期間(5月1日至4日)各口岸出入境將達220萬人次，入境訪澳旅客約60萬，增長約20%。另外，新濠國際(00200)透過新濠博亞旗下間接持股54.3%的美國上市之Studio City，受股東之一New Cotai LLC在美國申請第11章破產保護令的消息影響，觸發Studio City發行的2021年到期8.5億美元票據跌價。新濠國際昨逆市跌1.6%，收報18.94元。大摩最新發表報告，認為事件未有對新濠國際及新濠博亞娛樂構成負面影響，維持後者「增持」評級。

焦點股份

滙控(00005)和恒生(00011)：將公布首季業績。

小米(01810)：有市場調研機構稱集團首季智能手機出貨量減少13%，至1050萬部。小米發通告澄清數據有誤，期內出貨量逾2750萬部。

特步國際(01368)：以2.6億美元(約20.28億港元)，收購E-Land Footwear全部股權。E-Land主要營運K-Swiss、Palladium及Supra，以及PLDM及KR3W等品牌。

金誠控股(01462)：宣布黃金定已辭任執行董事、公司秘書、財務總監、授權代表及法律文件代理人的職務，自5月2日起生效。黃金定已確認，他與董事會並無意見分歧。集團主席及控股股東韋杰近日失聯，傳涉於內地非法集資，另外韋杰所持的54.5%已抵押金誠股份已屆違約。

合和實業(00054)：今天正式除牌，正式結束接近47年上市地位。

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