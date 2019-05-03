即巿股評 港股直擊

無懼五窮月，不少公司安排在5月上市，單計4月30日，已有三隻股份開始招股，連同當日有兩股截止認購申請，即一日有五隻股份進行招股，已是久違了的景象。以4月30日數據，從5月2至21日，預算有八隻股份上市；相對4月只有七隻股份上市為多，又是投資者在新股中尋寶的時機。

毫股定位具拉升條件

於4月30日開始招股的三隻股份，只有一隻是「毫股」定位，就是羚邦集團(02230)，招股價介乎0.45至0.53元，橫跨兩個跳價區域，分別是0.45至0.50元和0.50至0.53元，每格股價為0.005和0.010元，即當0.495元升至0.500元之後，於0.50元上升一格就是0.51元，兩者的上升為1.01%和2.00%，後者近乎多於一倍，由此推斷上市價為0.50元或以上機會大，較有利上市初期股價上揚。另可留意招股價差距為17.78%，少於三成反映管理層對招股銷情有信心，亦表示即或以上限價0.53元上市，投資者需要承受的風險也不算大。

中國市佔率逾一成四

而透過集團資產淨值、集資淨額和殼價，計出每股合理值不少於0.52元，證明招股價定位不算高。再者，集團股權架構簡單，只有單一大股東RLA Company Limited，佔權75%，按《上市規則》為單一大股東佔權上限。該公司由主席、創辦人、行政總裁兼執行董事趙小燕全資擁有，表示控股及管理主導權集中在一人手上，相信會關注上市後集團業務發展步伐，認為是實業股定位。集團是第三方擁有媒體內容的領先發行商，總部位於香港，於中國、新加坡、馬來西亞、台灣、印尼及日本開展業務。根據弗若斯特沙利文報告，按2017年收入計算，於中國的日本動畫內容發行商中排名第一，佔市場整體約14.1%。

業務發展健康之證明

在過去18年，集團已與知名日本媒體公司、電影/電視劇製作公司、媒體網絡及其他媒體內容授權方建立長期穩定關係。截至今年4月22日，羚邦集團持有403項活躍版權的授權，且其中逾190項版權的剩餘授權期限超過三年。現時集團專注於媒體內容發行業務，從2016年3月底至2018年3月底的三個財政年度，以及從2018年4月初至10月底於財年的首七個月，上述業務佔總收入86.5%、88.7%、92.8%和93.0%，可見業務集中度不斷提升，配合該業務收入在持續增加，反映業務發展健康。

強勁溢利增長的往績

另見媒體內容發行業務的十大客戶包括若干知名線上娛樂平台及媒體網路營運商，例如ABS-CBN Corporation、阿里巴巴集團、Bilibili Inc .、東森電視事業股份有限公司、愛奇藝集團、Netflix Inc .、深圳市騰訊計算機系統有限公司及TVB集團，認為業務前景看好。參考截至2016至2018年3月底的三個財年，股東應佔溢利分別約3,535萬、5,359萬和9,390萬港元，相對2016/17和2017/18年度增長率為51.59%和75.21%；再於2018/19年度首七個月 (截至10月底) 錄得溢利約9706萬元，經已高於2017/18年度之全年溢利約9390萬元，並且上述首七個月溢利之同比增長高逾一倍，以及集團表示於2018/19年度溢利預測不少於1.003億元，也可視為業務前景看好之另一證明。

此股每手買賣單位為5000股，以招股價0.53元計出認購成本為2650元，因低於3000元，可見這是進場門檻偏低的股份，但考慮到近期新股上市後大多股價表現平平，甚至部分於上市首日便跌破上市價，理應會影響招股銷情，不排除此外也存在「圍貨」的可能性；故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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