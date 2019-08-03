即巿股評 港股直擊 國際財經

美股業績期已接近尾聲，企業表現及展望喜多於憂，推動納指和標普500指數連環破頂。港股在4月底也踏入第一季業績放榜期，並由金融板塊揭開序幕，其中內銀股整體成績一般，「五大行」盈利按年增幅都不足半成，乏力刺激股價，被業績勝預期兼宣布回購股份的渣打集團(02888)搶盡風頭。

渣打業務繼續重返正軌，2019年首季經營收入雖然按年倒退2%，至38.13億美元，但控制成本得宜及信貸減值大降，稅前基本溢利上升10%，達13.84億美元；稅前法定溢利按季扭虧為盈，賺12.42億美元，按年多5%，使普遍預測其盈利下滑的券商大跌眼鏡。

讓投資者驚喜的是，英美監管機構調查結束，渣打訴訟罰款終全數解決，掃除一項重大不確定因素，並且能更靈活地管理資本水平。渣打繼2017年恢復派發股息後，隨季績公布建議斥資10億美元(約78億港元)回購股份，為超過20年來首次。

渣打相信回購股份是善用剩餘資本的最佳方法，因回購前普通股權一級資本比率(CET1)為13.9%，預計回購只會使該比率下降大概35個基點，仍處目標的13%至14%之間。

根據初步安排，總值10億美元的股份回購行動昨天(2日)起已開始，將在倫敦證券交易所進行，由美銀美林和摩根大通負責，於今年12月31日前完成。

然而，渣打回購股份計劃未必一次起、兩次止。大摩預測，渣打2019年回購總規模為15億美元，意味還會加碼5億美元；另外，2020年及2021年更分別再回購10億美元股份；回購金額合計可能達35億美元。

渣打股價在季績公布後即時抽升，若以同屬跨國銀行的滙豐控股(00005)早年推出4輪回購行動對股價刺激作參考，則渣打短期表現續有望看好。

滙控總額共75億美元的回購行動，於2016年8月首次提出，8月至12月中4個半月內回購25億美元股份；跟着是2017年2月到4月，規模縮減至10億美元；第三次在2017年8月，計劃回購20億美元股份，同年11月完成；最後是2018年5月回購20億美元股份，於8月結束。

滙控首輪回購的「威力」最大，期內股價升幅高達28.3%；第二輪時僅漲0.5%；第三次回購甚至未能帶來刺激，股價微跌2.5%；第四次更下挫5.8%。換句話說，上市公司大規模回購某程度上對股價有正面作用，尤其是短期效果較為顯著，但經過多輪行動後，「威力」或會逐步遞減。

今次渣打20年多來首度回購股份，其成效還待觀察，惟附【圖】所見，渣打現價預測市賬率僅0.6倍，低於中位數0.4個標準差，跟滙控的一倍水平差距也不小，股價有望追落後，如複製滙控回購後的表現，渣打未來數月仍可看高一線。

信報投資研究部

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