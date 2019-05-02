即巿股評 港股直擊

港股成交金額只714億，缺乏北水的今天散戶多觀望為主，雖然成交不多但指數就升至30000點關前卻步，看似於心理關口有阻力，更加令明天假期前一般投資者更以放假心情來迎接。本來亦以觀望態度看待港股，早前更估計恒指有機會先補29200點裂口，但見期指結算日大市已偷步搶上，今天更以29944點收市升245點。觀望心態隨即動搖，再翻查國內數據及找幾位基金界老友，問吓佢地點睇後市。

居民消費意欲大增

近日內地出了幾個數據，有跡象顯示中國經濟有機會已見底，早前中央推出刺激經濟政策，似有成效陸續浮現，這些數據更是基金經理極為重視的訊號，其中三、四月份中國採購經理指數(PMI)連續錄得高於50的盛衰分界線，連續兩個月扭轉過去前三個月低於50以下的走勢，而中國大型企業PMI亦走勢相同。另2019年第一季國內生產總值(GDP)增長6.4%雖與去年第四季持平，重要是扭轉由2018年首季度開始的下跌趨勢。另一重要數據是全國居民人均可支配收入增長、與同期皆有超過8%增長，反映居民於消費層面可以有所增加，據國家統計局數據顯示，首季度居民消費支出佔比最大分別為食品、煙酒、居住、交通通訊及教育文化娛樂。

跟基金偷步買龍頭股類

基金經理睇數據做人，上述資料顯示以消費類最為火熱，今天蒙牛乳業(02319)、友邦保險(01299)、中國旺旺(00151)亦齊齊搶升，其中關於民生教育股類升幅更亮麗，其中宇華教肓(06169)、民生教育(01569)、澳洲成峰高教(01752)、中國新華教育(02779)更升超過3%。而基金入市通常以大市值流通量促為首選，建議跟大價股而落注，三四線股份或等恒指企於30000萬點之上才博入市，中美貿易傳近尾聲，當中美雙方各解除早前增加的關稅，對中國出口亦有幫助，到時投資氣氛亦會轉好，讓現今數據情況來看基金經理入市應該已按不住，所以這個五月未必宜看得太淡。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。