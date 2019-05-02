港股直擊 即巿股評

港股假期後復市，在A股休市下，於「五窮月」首個交易日低開高收，升返十天線和廿天線滙聚，不過大市下跌股份比例較高，成交續創近三個月低。

美國減息預期受挫，隔晚美股受壓，恒指低開56點，報29643點半日低，開市後走高，上午最多升198點，重上十天線(29867點)和廿天線(29885點)滙聚，中午升188點，午後突破上午高位，曾升268點，見29967點全日高，惟未能挑戰三萬關。恒指收報29944點，升245點或0.8%，為4月23日以來收市高。大市今日下跌股份比例達52%；上升股比例為48%，反映升市不全面。

國企指數報11556點，升14點或0.1%。

即月期貨收市升190點或0.65%，報29658點，低水286點。

大市成交額714.59億元，續創2月4日以來新低。

美國道指期貨最新升52點，報26442。

藍籌股方面，內地將於短期內推出12項措施加速開放銀行保險業，消息刺激友邦(01299)創新高，收市升4.1%；領展(00823)亦破頂，收市升3.8%；騰訊(00700)升0.9%；港交所(00388)升1.8%。相反，恒安(01044)逆市跌2.7%；中移動(00941)吐1%；中海油(00883)續受壓，收市跌2%。

焦點板塊

食品及飲料製造商：今日有追捧，維他奶(00345)、頤海(01579)和澳優乳業(01717)創上市新高；蒙牛(02319)飆5.7%；旗下現代牧業(01117)漲2.5%；康師傅(00322)升3.7%；統一(00220)升2.1%；季績佳兼獲大和升目標價的青島啤(00168)升5.8%。豬肉股方面，雨潤食品(01068)彈12%；中糧肉食(01610)升4%。不過，萬洲(00288)回落1.7%。

手機及通訊設備股：蘋果公司季績勝預期，蘋概股瑞聲(02018)漲3.1%；高偉電子(01415)飆6.2%。另外，舜宇(02382)升1%；比亞迪電子(00285)升3.7%。不過，有市場研究指小米(01810)首季智能手機出貨量按年減少13%，股價挫3.3%。5G概念股造好，鐵塔(00788)升3.3%；中興(00763)升1.8%；摩比(00947)飆升6.1%；京信(02342)升2.1%。

物業管理及內房股：物管股發力，碧桂園服務(06098)創新高，收市升3%；彩生活(01778)升3.3%；奧園健康(03662)升3.4%；佳兆業物業(02168)升5.2%。多隻二線內房跑出，奧園(03883)上月合同銷售升三成三，股價升4.1%；美的置業(03990)升2.9%；新城發展(01030)升3%；旭輝(00884)升1.9%。

汽車股：大摩稱內地汽車銷售較預期弱，把內地汽車業行業評級降至「與大市同步」。板塊全線下挫。吉利(00175)跌1.4%；廣汽(02238)遭大摩削級降價至9元，股價曾插6.5%，收市僅跌1.5%；東風(00489)亦被大摩降目標價至8元，股價挫2.9%；長汽(02333)跌2.2%；華晨(01114)跌2.2%；北汽(01958)挫4.4%。不過，4S零售商廣匯寶信(01293)午後落鑊，收市飆20.8%，集團控股股東廣匯汽車(600297.SH)首季「整車銷售」毛利率按年跌0.4個百分點，按季則升1.31個百分點。

焦點股份

澳博控股(00880)：收市飆12.1%，成交額6.73億元。集團截至3月底止首季股東應佔溢利按年增16.44%，期內經調整EBITDA率12.4%，按年增0.9個百分點。高盛指澳博季績勝預期，維持「買入」評級，目標價12.5元不變。

渣打(02888)：今日起開始10億美元回購，股價漲3.2%，成交額3.38億元。

香港寬頻(01310)：股價挫4.4%。集團中期純利1.99億元，按年下跌17.2%，每股派中期息34仙。

國美零售(00493)：逆市挫5.6%。集團發盈警，料轉蝕2000至9000萬元人民幣，但強調虧損按季將大幅收窄。

金誠控股(01462)：今早復牌續瀉，收市插42.7%。集團公布，控股股東韋杰把其持有的54.5%金誠股份作抵押，日前接獲借款人通知已屆違約。

連成科技(08635)：今日上市，收報0.73元，較招股價高37.7%，不計手續費一手賺800元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。