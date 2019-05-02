即巿股評 港股直擊

5月未開局大多數人已看淡，今日偏偏升二百幾點，但明顯全靠友邦(01299)貢獻，那邊廂下跌股份數目暫時多於上升股份，國指亦明顯跑輸，A股休市沒北水，指數參考性甚低。畢竟恒指10天線今日跌穿20天線，短期後市升勢或受限制。除非之後盤中大成交作勢抽穿30280，否則要博上亦不宜大注。

總之，4月恒指高低波幅不足900點，5月波動擴大機會頗大，市況或大幅波動。投資者要緊貼市勢，衡量風險胃納，適時作防守性部署。恒指初步支持在50天線約29250點及一個月前的29100點上升裂口底部。「市寬」方面，留意「3天線高於18天線比率」跌至31.2%，是六個月以來最低，反映大市內部質素繼續惡化中，有關比率快將落入在20至30之支持區。

今早在公仔箱介紹嘉里物流(00636)，去年純利24.4億港元，同比增幅15.3%，末期股息增至0.16港元，集團有信心在香港、台灣及泰國的穩固地位及多元化業務支持下，於今年繼續取得可持續增長的業績。投資賣點係全年業績公布的同時，宣布以總代價約36億元，分別出售柴灣貨倉及沙田貨倉予嘉里建設(00683)，估計出售收益達到20億元，亦講明計劃將部分款項用予派發特別股息，公司亦正審視出售另外7至8個包括貨倉及非核心業務項目的可能性。消息一度刺激3月28日股價急升，之後高見15.14元後回落整固，14元以下約50天線支持不俗。系統在1月28日發出勢頭轉強的綠燈訊號，中長線上望16元，跌穿13元止蝕。

港交所(00388)悶了多時，今日亦異動，怕短期重上280元樓上，可部署港交Call輪(27648)，12月中才到期，實際槓桿7.8倍、溢價13.4%，街貨量17.9%，條款甚中庸，收報0.13元，升12.1%，大部分時間未見擘價。

羅崇博（杜比）