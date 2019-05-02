國美零售(00493)逆市下挫，因發首季盈警，股價一度瀉7.8%，低見0.83元，新造0.85元，仍挫5.6%，成交金額4980萬元。
集團預期，首季股東應佔虧損介乎2000萬元(人民幣‧下同)至9000萬元，去年同期錄得盈利1.13億元。
公司表示，今年首季線上線下交易總額(GMV)預期按年增長約5%。期內銷售收入料按年增約1.5%，綜合毛利率將超過17%，經營費用率則與去年同期持平，財務成本處於較高水平。
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公司表示，今年首季線上線下交易總額(GMV)預期按年增長約5%。期內銷售收入料按年增約1.5%，綜合毛利率將超過17%，經營費用率則與去年同期持平，財務成本處於較高水平。
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