港股直擊 即巿股評

Yo! I'm back! 依家只係9點半，我就已經斟好茶坐喺個位度等開市，係比平時早咗啲返公司，無計啦，放咗七日大假真係一滴嘢都無掂過(包括你哋叫我唔好睇個市，專心放假我都有做到架~哈哈；只係期間喺泰國上咗幾隻稿咁囉)，所以都堆咗唔少嘢，咪早啲返嚟快手整囉。

放假前揀咗隻恒指牛(59271)，睇返(59271)今日嘅表現(9點39分證價做緊$0.102)，對比此前嘅平均買入價就係$0.0915，賺幅有11.48%；當然啦，你可能一早已經將隻(59271)掉走咗，事關大家都開始準備「五月窮」。

今朝喺巴士上見到恒指做完U盤之後見紅；到依家9點34分，恒指低開高走升101點，做緊29801點。咁耐無睇個圖我都要load一load腦先。記得放假前恒指日線圖上畫到個「平頂下降喇叭」出嚟。某程度上依家日線圖上「平頂下降喇叭」仍然運行中，只不過依家處於「平頂下降喇叭」嘅中間位置。如果轉一轉個畫法，將平頂喇叭嘅平頂變成一條線，底部不變，咁就會畫到一個「下降通道」出嚟，而現水平恒指就處於「下降通道」頂部，底部位置就大約係29250點水平。

另一樣嘢值得留意嘅係，比較大部份嘅時間10、20同50天線都係順序排列，但今日就見到10天線(29489點)跌穿20天線(29876點)，發出「短期死亡交叉」。如果配埋上方頭先畫出嚟嘅「下降通道」頂，係咪即刻有一陣「見頂回落」嘅味道呢。

既然係咁就睇埋恒指牛熊證街貨圖啦，依家9點58分，恒指做緊29767點，上方熊證最貼價嘅係29900至29999點，呢度有相當於1009張期指，屬於第二重貨區，如果現價向上升232點就可以殺得晒呢堆街貨。

至於下方牛證最貼價嘅就係29500至29599點，呢度就只有277張期指，如現價向下行多267點就可以食到；但若然個市肯比多100點落去嘅話，講緊向下殺至29400至29499點第二層牛證街貨，咁呢度嗰1111張期指就會全數死亡。

其實上/下行都唔係差好遠，反而覺得依家個市有啲開咗局之後就唔郁嘅感覺，升/跌都暫且不落注住，始終踏入5月，小心為上。

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