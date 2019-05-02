即巿股評 港股直擊

隔晚美股因為聯儲局鮑爺一句，話今年都冇乜減息可能，美股就嚇到騰騰震，本來開市升得好地地，道指升幅更曾接近百點，但鮑爺一盤冷水撥向華爾街，市場對今年聯儲局減息嘅憧憬幻滅，美股三大指數全線下跌。不過中美貿易談判有望喺今個月內有結果，港股低開後回升。

恒指低開56點，報29643點，經已係半日低位，其後止跌回升，最多升198點，見過半日高位29897點，中午報收29887點，升188點；恒指升1點，報收11543點。恒指日線圖嘅10日線及20日線，家下分別係29862及29882呢兩個位，上半場恒指逼近呢兩條線，能否成功收復兼企穩，要睇重磅股騰訊(00700)肯唔肯發力。而另外兩重磅股平保(02318)及友邦(01299)分別升1.2%及3.3%，為大市出咗唔少力，只係騰訊一直未能夠重上400元，令恒指亦未能重上三萬大關。除咗友邦創咗新高，領展(00823)今日亦升2.8%創新高，其他重磅股個別發展。

上星期阿Man提過內需股有政策支持，阿爺持續谷內需，食品股跟乳品股均見資金追捧。之前阿Man亦喺社交平台推介過澳優乳業(01717)，股價高處未算高，今日再創上市新高。羊奶有市場，點止係汽水咁簡單嘅維他奶(00345)同樣創上市新高，而其他乳品股蒙牛(02319)跟現代牧業(01117)亦有進帳。

物管股一直係阿Man今年追蹤住嘅板塊，整個板塊今日做好，當中碧桂園服務(06098)亦創新高，半日升3.7%。芸芸物管股中，佳兆業(02168)估值算落後，半日升2.2%，美中不足係今早見完高位之後，日線圖暫時出咗枝避雷針，唔排除短線或出現回調。

以為馬交公布咗四月份嘅博彩數據，出嚟結果麻麻地，濠賭股會受壓，不過澳博(00880)出咗業績理想，半日升近一成，其他濠賭股亦買盤追捧。炒股炒前景，由於今個月有勞動節黃金周假期，預期今個月嘅賭收會有返咁上下，濠賭股自然有資金追捧。

隔晚蘋果公司嘅業績理想，照道理今日手機設備股應該有得落鑊，但係龍頭舜宇(02382)升幅唔夠1%，瑞聲(02018)半日升逾2%，唔排除呢個板塊仲有炒作。港股暫時都係炒股唔炒市，睇嚟要等中美貿易談判出咗結果，港股先會再出新方向。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)